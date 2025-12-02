건설경영·주건協, 3일 건설주택시장 활력제고 토론회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국건설경영협회와 대한주택건설협회는 3일 서울 논현동 건설회관에서 '건설·주택시장 활력 제고 방안 토론회'를 공동 개최한다고 밝혔다.

최근 건설투자 위축과 공사비 상승, 금리 부담 확대 등으로 건설·주택 산업 전반에 어려움이 가중되는 가운데 시장 활성화 방안을 모색하기 위한 자리다. 김덕례 주택산업연구원 주택정책연구실장이 민간주택시장 활성화 방안을 주제로 발표한다. 신은영 한국건설기술연구원 위원이 기술형 공사 유찰방지와 적정공사비 풍토 조성을, 전영준 한국건설산업연구원 미래산업정책연구실장이 건설기업의 중복 규제와 과잉처벌 개선방안을 주제로 각자 발표를 맡았다.





종합토론에서는 김명수 가톨릭대 교수가 좌장을 맡는다. 국토교통부 건설정책과를 비롯해 현대경제연구원·법무법인 율촌·현대건설·금성백조주택 등 각 분야 전문가가 패널로 참석한다. 정원주 건설경영협회 회장(주택건설협회 회장 겸임)은 "건설·주택시장은 국민의 주거 안정과 경제 전반에 미치는 영향이 매우 크다"면서 "업계 목소리를 공유하고 산업 활력을 되찾을 수 있는 현실적인 정책대안이 도출되길 바란다"고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr

