동덕여대 화장품학과, SQF 교육과정 2개 직무 '인정' 획득

산업표준 기반 교육성과 공식 인증

동덕여자대학교 화장품학과가 한국산업인력공단이 주관한 '산업별 역량체계(SQF) 기반 대학 교육과정 인정' 심사에서 화학·바이오 분야 화장품 산업 2개 직무 과정에 대해 동시에 인정을 획득했다고 2일 밝혔다.

화장품학과 인정서 수여 기념식. 동덕여자대학교

이번 심사에서 2개의 직무를 모두 인정받은 사례는 동덕여대가 유일하다.

SQF(Sectoral Qualifications Framework, 산업별 역량체계)는 국가직무능력표준(NCS)을 기반으로 산업 현장에서 요구되는 핵심 직무 역량을 표준화한 체계로, 교육·훈련·자격 간 연계를 강화해 기업이 요구하는 실무 능력을 정확히 반영하는 것이 특징이다.

대학 교육과정이 SQF 인정을 받는다는 것은 해당 과정이 산업 현장의 요구와 긴밀하게 부합한다는 점을 공식적으로 인정받았다는 의미다.

동덕여대 화장품학과는 이번 심사에서 △화장품 혼합제조(수준 3) △화장품 혼합제조관리(수준 5) 등 두 개의 직무 교육과정을 인정받았다.





특히 타 대학들이 '품질검사', '상품기획' 등 단일 직무 중심으로 인정을 받은 것과 달리, 동덕여대는 실무 기술 역량(혼합제조)과 고숙련 관리 역량(혼합제조관리)을 동시에 확보해 교육 체계의 깊이와 폭을 입증했다는 평가다.





