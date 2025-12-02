덕성여대, 2학기 기말고사 기간 ‘천원의 아침밥’ 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

학생 건강·식생활 지원 확대

덕성여자대학교는 2025학년도 2학기 기말고사 기간을 앞두고 재학생들의 건강한 식생활 지원과 아침 결식 예방을 위해 3일부터 '천원의 아침밥'을 시행한다고 2일 밝혔다.

천원의 아침밥 사진. 덕성여자대학교

오는 3일부터 18일까지 2주간 화·수·목요일(공휴일 제외 총 8일간) 오전 8시부터 10시까지 학생회관 2층 학생식당에서 진행되는 이번 행사는 덕성여대 식품영양학전공의 영양 검수와 기호도 조사를 거쳐 마련됐다.

덕성여대 '천원의 아침밥' 사업은 2023학년도 1학기부터 시행했으며, 이번 시행도 총 1000명의 재학생을 대상으로 하루 125명씩 선착순으로 제공된다. 식비 5000원 중 4000원은 농림수산식품교육문화정보원, 서울시청, 도봉구청 등 정부 및 지방자치단체가 보조하고, 학생은 1000원만 부담한다.





김종길 총장 직무대리는 "학생들의 결식을 예방하기 위해 정부뿐만 아니라 지자체 등에서 큰 관심을 가지고 있어 덕성여대 또한 동참한다는 생각으로 지속적으로 진행하고 있다"면서 "작지만 따뜻한 한 끼로 학생들의 활기찬 하루가 시작되기를 바라는 마음"이라 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr

