경기도, 4일 올겨울 첫 강설 예보에 31개 시군과 긴급 대비 점검

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도, 4일 오후~밤사이 도 전역에 올겨울 첫 강설 예보

김성중 부지사 "선제적 사전대비·진정성 있는 대응 체계 확립" 당부

오는 4일 오후에서 밤사이 도 전역에 올겨울 첫 강설이 예보된 가운데 경기도는 지난 1일 김성중 행정1부지사 주재로 도-시군 부단체장 긴급 점검 회의를 열고 대비 상황을 점검하고 협조사항 등을 논의했다.

경기도가 지난 1일 김성중 행정1부지사 주재로 도-시군 부단체장 긴급 점검 회의를 열고 대비 상황을 점검하고 협조사항 등을 논의하고 있다. 경기도 제공

AD

지난해 기록적인 폭설로 인해 역대 최대 규모의 인명(5명)·시설(3919억원) 피해가 발생했던 경기도로서는 철저한 사전 대비로 강설 대응에 나선다는 방침이다.

김성중 부지사는 "4일 예상 강설량은 1~3㎝로 많지 않지만 이상기후로 인해 작년 이상의 강설이 없으리라고 단정할 수 없는 상황"이라며 "'재난은 과잉대응 원칙' 기조 아래 선제적 사전대비와 진정성 있는 대응체계를 확립해야 한다"고 강조했다.

이에 따라 경기도는 시군과 함께 대설로 인한 교통체증이 발생하지 않도록 도로 제설을 철저하게 하는 한편, 버스정류장, 지하철역 입구와 어린이집, 경로당 주변 낙상사고 예방을 위해 보행자 중심의 제설작업도 진행할 예정이다.

도는 또 제설제 부족으로 어려움을 겪지 않도록 지속적인 비축과 관리를 시군에 당부하는 한편 제설제가 부족한 시군에는 도에서 보유하고 있는 제설제 1만 톤을 직접 지원할 수 있는 체계도 구축했다.

김성중 행정1부지사는 지난 11월 25일 가평군 제설 전진기지를 방문해 제설제 비축과 제설장비 배치현황 등을 점검한 바 있다.

이 밖에도 도는 폭설로 인한 시설물 붕괴·전도로 인한 인명피해를 예방하기 위해 민관 합동 '긴급점검반'을 구성해 취약시설에 대한 점검에 나설 계획이다.

대설피해 예방을 위해 도민 스스로 자발적인 위험회피를 할 수 있는 행동요령 홍보도 지속 실시하기로 했다.





AD

앞서 경기도는 지난 10월부터 대설로 인한 인명 및 시설피해 예방을 위해 취약시설에 대한 점검을 실시했다. 주거용 비닐하우스 2410개소에 대해 비상연락체계를 구축하고 숙박업체 4673개소에 대해 비상연락망을 정비했으며, 가설건축물 22개소 철거, 66개소 보수·보강을 완료했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>