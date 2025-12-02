김영록 '2028년 G20 정상회의' 전남 유치 속도

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'2026년 전남 과학기술 진흥 원년' 실현 강조

인공태양 연구시설·누리호 4차 성공 등 성장 동력

김영록 전라남도지사가 2일 도청 서재필실에서 실국장 정책회의를 주재하고 도정 현안에 대해 논의하고 있다. 전남도 제공

AD

김영록 전라남도지사는 2일 "오는 2028년 우리나라에서 개최되는 G20 정상회의의 전남 유치를 준비하고, 2026년 전남 과학기술 진흥 원년을 만드는 등 웅대한 꿈 실현에 최선을 다하자"고 당부했다.

김 지사는 이날 오전 도청 서재필실에서 실국 정책회의를 열어 "꿈을 꾸지 않으면 아무것도 실현할 수 없다. 목표를 원대하게 품어 노력하면 그 과정에서도 발전을 가져올 수 있고, 달성하면 더욱 좋을 것"이라며 이같이 밝혔다.

이어 "우리나라가 2028년 G20 정상회의 의장국으로 확정됐고, 대통령께서 지방도시로 추진했으면 좋겠다고 언급했다"며 "'AI(디지털) 에너지 수도 전남', '기후변화 전남' 등을 추진하면서, 국제행사를 개최할 수 있는 잠재력을 갖춘 만큼 G20 정상회의 유치에 도전하자"고 말했다.

특히 "인프라 부족이 문제인데 경주도 에이펙(APEC) 정상회의를 개최하면서 이 부분 여러 가지 방안을 마련해 성공적으로 개최했다는 평가를 받았다"며 "전문가 등 자문위원회를 통해 빠른 시일 내에 준비해서 유치전에 뛰어들도록 하자"고 지시했다.

김 지사는 또 "대규모 과학연구시설인 인공태양 연구시설 부지에 나주가 1순위로 선정되고, 고흥에선 우리 기술로 만든 누리호 4차 발사가 성공, 민간 우주발사산업 본격화와 세계 우주강국 도약 발판을 마련했다"며 "이같은 성과를 바탕으로 2026년을 전남 과학기술 진흥 원년으로 만들자"고 덧붙였다.

영농형태양광 활성화도 강조했다.

김 지사는 "농사를 지으면서 태양광 사업을 하면 수익이 10배 이상 올릴 수 있다고 한다. 예전엔 5배였는데 그만큼 기술발전이 이뤄지고 있다"며 "2GW 규모로 단지화·대형화하면 수익률을 폭발적으로 높일 수 있어 절대 포기할 수 없는 농사를 계속 이어가면서 젊은이들이 돌아오는 농촌을 만들 수 있을 것"이라고 밝혔다.





AD

김 지사는 이밖에도 ▲광양시 산업위기선제대응지역 지정과 관련해 근로자와 중소기업 대책 보강·강화 대책 마련 ▲국내 최초 관광도로로 지정된 여수~고흥 백리섬섬길을 남해안으로 연장해 완도, 진도, 목포, 영광까지 이르는 우리나라 최고의 관광지로 육성 ▲12월 장흥서 운영이 시작되는 대한민국체육인재개발원 다목적체육관이 전남 체육에 좋은 효과를 내도록 적극적인 활성화 지원 등을 당부했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>