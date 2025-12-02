세종대, 10일 환경독성학 석학 존 피 기지 초청 특강

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

환경·보건 분야 최신 연구 공유

세종대학교가 오는 10일 오후 3시 교내 광개토관 431호에서 세계적 환경독성학 석학 존 피 기지(John P. Giesy) 교수를 초청해 특별강연을 개최한다.

존 피 기지 교수. 세종대학교

이날 강연에서 기지 교수는 '세계 최고 석학의 연구 여정과 청년들에게 전하는 커리어 전략'을 주제로 학문적 여정과 후학들을 위한 메시지를 전달할 예정이다.

기지 교수는 미국 태생으로 현재 캐나다 서스캐처원대(University of Saskatchewan)에서 환경독성학 분야의 석좌 교수(Distinguished Professor)로 재직 중이다. 그는 미국·캐나다·중국 등에서 환경독성학의 대가로 널리 알려져 있다. 특히 최근 전 세계적으로 주목받고 있는 과불화화합물(PFAS)을 환경 내에서 최초로 발견한 학자로 유명하다.

또한, '세계에서 가장 영향력 있는 연구자(ISI Highly Cited Author)'로 선정된 세계적 석학이다. 생태독성학·수질오염·화학물질의 환경영향 평가 등 다양한 분야에서 1300편 이상의 논문을 발표했다. 그의 연구는 국제 환경 기준 설정과 정책 자문에도 큰 영향을 미쳤다.





엄종화 세종대 총장은 "이번 특별강연은 학생들에게 세계적 석학의 연구 철학과 글로벌 환경문제 해결을 위한 과학적 접근을 직접 접할 수 있는 소중한 기회"라며 "앞으로도 우리 대학은 국제적 협력을 강화해 환경 분야 전문인력 양성에 힘쓸 것"이라고 말했다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr

