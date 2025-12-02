올해 '게임 오브 지스타'에 엔씨소프트 '아이온2'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

엔씨소프트 신작 다중접속역할수행게임(MMORPG) '아이온2'가 올해의 '게임 오브 지스타'에 선정됐다.

김남준 엔씨소프트 아이온2 개발PD(왼쪽)와 이택수 한국게임미디어협회장이 1일 판교 엔씨소프트 R&D 센터에서 '2025년 게임 오브 지스타' 트로피 수여식 후 기념촬영을 하고 있다. 엔씨소프트 제공

엔씨소프트는 전날 판교 엔씨소프트 R&D 센터에서 '게임 오브 지스타' 트로피 수여식을 진행했다고 2일 밝혔다.

한국게임미디어협회 및 한국게임기자클럽이 주관하는 게임 오브 지스타는 매년 지스타에 출품된 게임 중 게임성과 그래픽, 스토리 등 전반적인 완성도가 가장 뛰어난 게임에 수여하는 상이다. 2018년 시작해 올해 8회를 맞이했다.

'아이온2'는 지난달 19일 한국과 대만에서 서비스를 시작해 출시 이틀 만에 일일 활성 이용자(DAU) 150만명을 돌파했다. 일주일 후 누적 생성 캐릭터 수는 253개를 넘어섰다.

김남준 엔씨소프트 아이온2 개발PD는 "'아이온2'에 보내주신 많은 이용자의 관심과 응원 덕분에 게임 오브 지스타에 선정될 수 있었다"며 "앞으로도 이용자들의 의견을 경청하면서 상에 걸맞은 좋은 게임으로 더 발전할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





이택수 한국게임미디어협회장은 "엔씨소프트가 '아이온2'를 시작으로 다시 한번 MMORPG 명가 위상을 회복하고 게이머들로부터 인정받는 개발사로 거듭나길 기대한다"고 말했다





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

