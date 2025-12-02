고양시, 성평등가족부 주관 '가족친화 재인증' 획득

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2014년 첫 인증 이후 5회 연속 획득

일·가정 양립 모범 지자체 입증

경기 고양특례시(시장 이동환)는 성평등가족부가 주관하는 '가족친화 인증기관 재인증'을 획득했다고 2일 밝혔다.

고양특례시청 전경. 고양특례시 제공

시는 ▲가족친화경영에 대한 최고경영층의 관심 및 의지 ▲가족친화제도 실행 ▲가족친화경영에 대한 직원 만족도 등을 심사하는 가족친화 인증기준에서 우수한 평가를 받았다.

2014년에 처음 인증을 받은 이후 올해까지 5회 연속 인증을 유지했으며, 직원들이 일과 가정을 조화롭게 병행할 수 있는 모범적인 직장 문화를 갖춘 지자체임이 다시 한 번 입증됐다.

이번 재인증 심사는 기관 및 기업 1279개사를 대상으로 진행됐으며, 전체 평균 점수(100점 만점 기준 86.6점) 대비 고양시는 99.8점을 받아 만점에 가까운 우수한 성적을 거뒀다. 이러한 운영 성과에 힘입어 고양시는 지난 11월 20일 '2025년 가족친화 우수기관 성평등가족부 장관상'을 수상하기도 했다.

이동환 고양시장은 "직원이 일과 가정을 균형 있게 돌볼 수 있을 때 비로소 자신의 역량을 충분히 발휘할 수 있고, 이는 행정서비스 품질 향상으로 이어진다"며 "앞으로도 가족친화적인 근무환경과 유연한 조직문화를 지속적으로 확대해 직원들이 더욱 편안하게 일할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.





시는 앞으로도 일하기 좋은 직장 문화를 선도하고, 직원 역량 강화와 행정서비스 품질 제고를 위해 다양한 정책을 추진할 계획이다. 또한, 가족친화 인증제도를 관내기업 및 기관에도 전파해 고양시 전체의 경쟁력 강화에 기여할 방침이다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

