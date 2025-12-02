광주신세계, 14일까지 '홀리데이 기프트 뷰티페어'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

화장품 샘플링 쿠폰 등 프로모션 제공

㈜광주신세계가 오는 14일까지 '홀리데이 기프트 뷰티페어'를 연다.

2일 광주신세계에 따르면 이번 행사는 연말을 맞아 선물을 준비하는 고객들을 위해 마련됐으며 화장품 샘플링 쿠폰 및 할인권 증정과 함께 메이크업 컨설팅 등 다양한 프로모션을 제공한다.

광주신세계, 본관 2층 크리드 매장에서 직원이 고객에게 샘플을 건네고 있다. 광주신세계 제공

코스메틱 샘플링 쿠폰은 오는 14일까지 '신세계' 애플리케이션을 통해 다운받을 수 있으며 ID당 1개의 쿠폰만 다운로드가 가능하다. 샘플 증정 장소는 해당 브랜드 매장이다.

이번 행사에는 '크리드', '랑콤', '비오템' 등 40여개 브랜드가 참가한다.

우선 '크리드'는 향수 샘플(1.7ml) 1종을 증정한다. '랑콤'에서는 '이드라젠 수딩크림(1ml)+ 클라리피크 에멀전(1ml), UV아쿠아젤(1ml)을, '헤라'에서는 컴피 컨디셔닝 에센스(15ml)를 증정한다.

연말을 더 빛내 줄 기프트를 찾는 고객들을 위해 '조 말론 런던', '딥티크', '에스티 로더', '키엘' 등 일부 브랜드에서는 구매 금액에 따라 할인권을 제공한다.

금액 할인권은 신세계 앱에서 다운받을 수 있으며, 당일 신세계 제휴카드로 구매한 영수증에 한해 금액 할인권을 사용할 수 있다. 더불어 홀리데이를 맞아 스킨·헤어케어, 메이크업, 핸드 마사지 등 나를 위한 케어가 가능한 방문 예약 서비스도 준비했다.

'키엘', '라 메르', '비오템' 등에서는 피부 진단 서비스를, '맥', '바비 브라운', '톰 포드 뷰티'에서는 포인트 메이크업 컨설팅을 제공한다.





심한성 광주신세계 잡화팀장은 "광주신세계는 연말을 맞아 홀리데이 기프트 뷰티페어를 통해 다양한 아이템을 만나볼 수 있도록 준비했다"며 "올 한해 고생한 나 자신과 고맙고 사랑하는 이들을 위한 선물을 준비해보길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

