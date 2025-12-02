HMM 부산 이전 로드맵 작성에 내부 반발…노조, 결의대회 예고

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난달 21일 보충협약서 부산 이전 거론

이번주 기자회견…결의대회 등 반대 본격화

국내 최대 해운사 HMM이 부산 이전을 본격적으로 추진하자 내부 반발이 커지고 있다. 노동조합을 중심으로 피켓시위와 결의대회를 이어가면서 이전 저지에 나선다는 방침이다.

서울 여의도 파크원타워에 있는 HMM 본사. 조용준 기자

2일 업계에 따르면 HMM 육상노조는 전날 800여명의 노조원에게 부산 이전 반대 피켓을 배포했다. 노조원들은 서울 여의도 본사 사무실에서 '본사 이전 결사반대', '노동자 생존권 사수'가 적힌 피켓을 컴퓨터 모니터 등에 부착했다.

이어 육상노조는 HMM 부산 이전 반대를 위한 기자회견을 이번주 개최하기로 했다. 또 결의대회를 통해 반대 행동을 본격화할 예정이다.

앞서 HMM은 지난달 21일 2026년 임금·보충협약(임단협) 상견례를 시작으로 주 2회 교섭을 가지며 부산 이전을 거론하고 있다. 정성철 HMM 육상노조 위원장은 "보충협약에서 사측이 부산 이전 로드맵을 작성하고 있다고 했다"며 "이는 구성원을 설득하는 과정 없이 일방적으로 이전을 추진하는 것"이라고 지적했다.





전재수 해양수산부 장관은 최근 언론 인터뷰에서 내년 1월 둘째주 HMM의 이전 로드맵을 발표할 예정이라고 밝힌 바 있다. 이에 HMM 육상노조는 전 장관을 만나 본사 이전 반대 입장을 직접 전달하기도 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr

