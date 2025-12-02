포천시, 2025년 4분기 우수 중소기업 4곳 선정·표창

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 포천시는 지난 1일 열린 소통·공감 월례조회에서 '2025년 4분기 우수 중소기업' 4곳을 선정해 표창을 수여하며 지역경제 성장에 기여한 기업들의 공로를 격려했다.

시는 어려운 경제 여건 속에서도 지속적인 기술 개발과 사회공헌 활동을 통해 지역경제 발전에 기여한 기업을 적극 발굴하고자 분기별로 '우수 중소기업 표창'을 운영하고 있다. 이번 선정은 공개 공모 후 내부평가 및 공적심의를 거쳐 「포천시 포상 조례」의 선정 기준을 엄격히 준수해 최종 결정됐다.

이번에 선정된 기업은 ㈜퓨전캐스팅(대표 이경하), 주식회사 영남물류(대표 김재석), ㈜해성변압기(대표 박종복), ㈜에코센스(대표 신해봉) 등 총 4곳이다.

㈜퓨전캐스팅은 디자인펜스와 금속재 울타리, 교량 난간 등 도시경관과 조화를 이루는 자연친화적 제품을 생산하는 기업으로 매년 장학금을 기탁하며 지역사회 공헌활동을 꾸준히 실천하고 있다.

주식회사 영남물류는 주방용품과 활성탄소 등을 유통·판매하는 기업으로, 2025년 법무부 일자리 우수기업으로 선정된 바 있다. 시민의 날 행사, 솔모루 하모니 대축제, 나눔천사 기부릴레이 등 다양한 지역 행사와 나눔 활동에 앞장서며 사회적 책임을 실천하고 있다.

㈜해성변압기는 고효율 변압기를 자체 기술력으로 개발·생산하며 시장 점유율과 매출을 확대해 지역경제 활성화에 기여하고 있다. 또한 기업인협의회를 통한 지속적인 이웃돕기 활동으로 지역사회와의 상생을 실천하고 있다.

㈜에코센스는 생활용 플라스틱 밀폐용기를 제조하는 기업으로, 제품 개발 단계부터 소재 선정과 설계, 생산 공정까지 철저한 품질관리 시스템을 적용해 안전하고 고품질의 제품을 공급하고 있다. 지역 내 일자리 창출은 물론 지속적인 후원을 통한 사회공헌 활동도 이어가고 있다.

백영현 포천시장은 "장기간 경기 침체에도 불구하고 묵묵히 최선을 다해 온 중소기업들께 진심으로 감사드린다"며 "내년에도 지역경제의 든든한 성장동력으로서 역할을 해주시길 기대한다. 시에서도 중소기업이 안정적으로 성장할 수 있도록 다양한 지원정책과 행정적 뒷받침을 아끼지 않겠다"고 말했다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

