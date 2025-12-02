한림대학교 연구팀, 턱관절장애 디지털 치료제 효과 세계 최초 입증

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한림대학교 치과학교실, 스마트폰 앱으로

턱관절장애 치료효과 세계 최초 입증

6주 만에 턱관절 통증 3.4배 개선·개구량 4.1배 개선

한림대학교(총장 최양희) 치과학교실(임상치의학대학원) 구강악안면외과 연구팀(공동 교신저자: 한림대학교성심병원 치과 변수환·양병은 교수, 공동 제1저자: 한림대학교성심병원 치과 박상윤 교수·한림대학교동탄성심병원 치과 온성운 교수)은 스마트폰 앱을 활용한 디지털 치료제가 턱관절장애의 통증과 기능을 유의미하게 개선한다는 사실을 세계 최초로 입증했다.

턱관절장애 디지털 치료 앱 사용 모습. 한림대학교 제공

'측두하악 장애에 대한 디지털 치료적 개입의 효능 평가: 다기관, 무작위 배정, 위약 대조 시험(Evaluating the Efficacy of a Digital Therapeutic Intervention for Temporomandibular Disorders: Multicenter, Randomized, Sham-Controlled Trial)'이라는 제목의 이번 연구는 SCIE급 국제학술지인 'Journal of Medical Internet Research[피인용지수(I.F) 6.0]' 10월호에 게재됐다.

연구팀은 '비욘드메디슨'사에서 개발한 스마트폰 기반으로 턱관절장애를 관리·치료할 수 있는 디지털 치료 앱인 '클릭리스(Clickless DTx TMD-01)'를 이용했다. 클릭리스는 턱관절장애 관련 질환 교육, 턱관절 운동, 행동습관 추적, 명상, 스트레스 관리, 데이터 기반 피드백 등으로 구성돼 있다.

2024년 6월부터 2025년 6월까지 한림대학교성심병원과 한림대학교동탄성심병원에서 턱관절장애로 치료받은 93명의 환자를 디지털 치료군 44명과 위약군 49명으로 나눠 6주간 턱관절 통증(VAS), 최대 개구량(입을 최대로 벌렸을 때 앞니 사이의 거리), 턱 기능제한 척도(JFLS), 구강행동 체크리스트(OBC) 등의 변화를 분석했다. 위약군은 외형은 동일하지만 치료 콘텐츠가 제거된 앱을 사용했다.

분석 결과, 6주간 디지털 치료군은 통증지수가 위약군 대비 3.4배 감소했다. 또한 최대 개구량은 위약군은 평균 1.6㎜가 증가한 반면, 디지털 치료군은 평균 6.5㎜가 증가해 위약군 대비 4.1배 개선됐다. 또 디지털 치료군은 위약군보다 턱 기능제한 척도 2.5배, 구강행동 체크리스트 3.9배만큼 개선된 효과를 보였다. 특히 구강행동 체크리스트는 턱관절장애의 원인이 되는 이상행동을 보여주는 수치로, 디지털 치료제가 실시간 추적 및 피드백을 통해 환자의 행동 위험요인을 효과적으로 개선시킬 수 있음을 시사했다.

온성운 교수는 "턱관절장애 치료는 환자의 행동 변화가 중요한 요인이지만 기존 치료방식에서는 외래진료시간 외에는 지속적인 추적관찰에 한계가 있었다"며 "이번 연구에서 디지털 치료군은 앱에 포함된 체계적인 운동 프로그램과 실시간 추적 및 피드백을 통해 환자의 일관된 행동 변화를 촉진하고 동기를 강화할 수 있었다"고 설명했다.

양병은 교수는 "디지털 치료제가 턱관절장애의 행동적·심리적 요인을 통합적으로 개선할 수 있음을 임상적으로 입증했다"며 "비대면 환경에서도 표준화된 행동치료를 제공할 수 있는 새로운 치료 패러다임을 제시했다"고 강조했다.

변수환 교수는 "이번 연구를 통해 턱관절장애 치료 시 디지털치료를 보조요법으로 사용했을 때 치료효과를 높일 수 있음을 확인했다"며 "기존의 물리치료나 교합장치 치료에 더해, 환자 스스로 관리할 수 있는 디지털 기반 자가치료 플랫폼이 턱관절장애의 새로운 치료 옵션이 될 것"이라고 덧붙였다.





한림대학교 연구진은 향후 장기 추적연구와 AI 기반 맞춤형 치료 알고리즘을 통해, 구강악안면 질환 분야에서 디지털 치료의 임상적 근거를 더욱 강화할 계획이다. 이번 연구는 식품의약품안전처 임상시험 승인(KCT0009493)을 받아 수행됐다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

