"장애인기업도 경쟁력 충분"…수출 상담회서 계약 7건 성사

1년 내 295만달러 계약 성사 가능성

장애인기업종합지원센터는 '2025 해외 바이어 초청 수출 상담회'에서 7건의 협약이 체결됐다고 2일 밝혔다.

국내 장애인기업 관계자들이 '2025 해외 바이어 초청 수출 상담회'에서 1:1 상담을 진행하고 있다. 장애인기업종합지원센터

이번 상담회는 제20회 전국장애경제인대회를 기념한 '장애인기업 주간'의 주요 행사로 마련됐다. 일본·태국·베트남·말레이시아·싱가포르·카자흐스탄 등 6개국 10개 해외 바이어와 홈쇼핑·온라인쇼핑몰·대형마트·기업형 폐쇄몰 등 주요 유통 채널을 대표하는 국내 대형 바이어들이 참여했다.

상담회에 참석한 바이어들은 환경·가전·안전 장비, 화장품·미용, 식품, 생활용품, 생명과학·의료기술 등 5개 분야의 20개 장애인기업과 1:1 상담을 진행했다. 그 결과, 현장에서 국내 장애인기업과 해외 바이어 간 7건의 계약이 체결됐다. 아울러 이날 상담을 통해 약 295만 달러 규모의 계약이 향후 1년 내 성사될 가능성이 높을 것으로 전망된다.

해외 바이어들은 국내 장애인기업 제품의 기술력·디자인 경쟁력을 높이 평가해 화상 상담과 샘플 테스트 등 장기 공급을 위한 후속 절차를 이어가고 있다. 국내 유통사들 역시 환경·사회·투명(ESG) 경영 관점에서 장애인기업의 사회적 가치에 주목하며 유통 채널 진입 가능성을 긍정적으로 검토했다.





박마루 장애인기업종합지원센터 이사장은 "국제 경쟁력을 갖추고도 활동 여건상의 제약으로 기회를 잡지 못한 장애인기업들이 세계 시장으로 나아갈 수 있도록 해외 인증 지원, 마케팅 연계 등 다양한 프로그램을 확대하겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

