드라이브포스, ‘DWT 1750톤급 전기추진 유조선’ 계약 완료

친환경 에너지 솔루션 전문기업 ㈜드라이브포스가 국내 최초로 1,750톤급 전기추진 유류운반선 공급 계약을 체결하며 대한민국 친환경 해양산업의 새로운 장을 열었다. 회사는 이번 전기추진 유류운반선 계약을 통해 IMO 환경규제 및 정부의 탄소중립 정책에 적극 대응할 뿐 아니라, 국내 해운 산업의 친환경 에너지 전환을 주도할 기술적 토대를 마련했다. 드라이브포스 윤성식 대표이사는 "이번 유류운반선 계약은 드라이브포스의 기술이 실제 산업 현장에서 검증되고 상용화되는 역사적인 순간"이라며, "전력·추진 융합기술 기반의 친환경 에너지 전문기업으로서, 앞으로 방산·수소 분야로까지 확장해 대한민국의 친환경 해양·에너지 산업 혁신을 선도할 것"이라고 밝혔다.

친환경 해양추진시스템 기술의 새로운 이정표

전동화 상선 시대 본격 개막

친환경 에너지 솔루션 전문기업 ㈜드라이브포스(대표이사 윤성식)가 국내 최초로 1,750톤(DWT)급 전기추진 유류운반선 공급 계약을 체결하며 대한민국 친환경 해양산업의 새로운 장을 열었다.

이번 계약은 드라이브포스의 독자적인 전력변환 기술 및 선박용 추진시스템 통합 기술을 상업용 소형 상선에 국내 최초로 적용한 사례로, 상선용 전기추진 시스템의 실질적인 상용화를 이끌며 국내 해운·조선업계의 큰 관심을 받고 있다.

그동안 전기추진시스템은 연근해 및 내수면 중심의 단거리 수송 선박이나 관공선 등 공공용 선박에 한정되어 적용되어 왔다. 그러나 이번 계약을 통해 소형 상업 선박에까지 해당 시스템이 본격 적용됨으로써, 국내 해양산업이 친환경 추진 기술의 실증 단계를 넘어 상용화 단계로 진입했다는 중요한 이정표를 세우게 되었다.

제주유람선 사랑호 (순수배터리 추진시스템 및 육상전원 충전장치 공급)

회사 측은 "상선급 선박은 추진력, 항속거리, 내구성 등 요구 조건이 훨씬 높기 때문에 이번 적용은 국내 기술이 국제적인 신뢰성을 확보했다는 상징적인 사건"이라며, "드라이브포스가 친환경 선박 시장의 '기술 국산화'와 '친환경 선박 생태계 확대'의 중심축이 될 것"이라고 전했다.

㈜드라이브포스는 선박용 전기·하이브리드·순수배터리 추진시스템과 전력변환시스템을 독자적으로 개발·양산·공급하고 있는 국내 선도 기업이다. 앞서 '제주유람선 사랑호'에 순수배터리 추진시스템 및 육상전원 충전장치를 공급한 바 있으며, ECMS(에너지 제어 관리 시스템), BMS(배터리 관리 시스템) 등 전기추진시스템의 핵심 제어 시스템을 모두 자체 보유하고 있다.

또한 상선용 전기추진시스템은 주요 선급인 KR(한국선급)과 RINA(이탈리아선급)로부터 이미 AIP 증서를 획득하며 독자적인 기술력을 공식적으로 인정받았다.

회사는 이번 전기추진 유류운반선 계약을 통해 IMO(국제해사기구) 환경규제 및 정부의 탄소중립 정책에 적극 대응할 뿐 아니라, 국내 해운 산업의 친환경 에너지 전환을 주도할 기술적 토대를 마련했다.





드라이브포스 윤성식 대표이사는 "이번 유류운반선 계약은 드라이브포스의 기술이 실제 산업 현장에서 검증되고 상용화되는 역사적인 순간"이라며, "전력·추진 융합기술 기반의 친환경 에너지 전문기업으로서, 앞으로 방산·수소 분야로까지 확장해 대한민국의 친환경 해양·에너지 산업 혁신을 선도할 것"이라고 밝혔다.





