철원 한탄강 물윗길, 8.5㎞ 전 구간 정상 운영…주상절리·겨울 눈꽃 장관

철원 한탄강 물윗길, 13일 전체구간 개방

겨울 낭만 만끽 '한국관광의 별' 겨울 트레킹 시작

직탕폭포부터 순담까지 겨울 유네스코 지질공원 걷는다

유네스코 세계지질공원인 철원 한탄강의 아름다운 물길을 따라 걷는 '철원 한탄강 물윗길'이 임시운영을 마치고 오는 13일부터 전체 구간이 정상 운영된다.

'철원 한탄강 물윗길'이 임시운영을 마치고 오는 13일부터 전체 구간이 정상 운영된다. 철원군 제공

직탕폭포부터 순담까지 이어지는 총 8.5㎞의 이 명품 트레킹 코스는 매서운 겨울 추위마저 잊게 할 만큼 수려한 자연경관과 겨울 정취를 선사할 예정이다.

2일 철원군(군수 이현종)에 따르면 철원 한탄강 물윗길은 2020년 세계유네스코 지질공원으로 등재된 한탄강을 배경으로 조성됐다. 방문객들은 물길을 따라 걸으며 직탕폭포, 송대소, 고석바위 등 지질명소를 비롯해 등록문화재인 승일교, 천연기념물인 현무암 협곡 등 철원의 역사와 문화를 동시에 체험할 수 있다.

특히, 한탄강 주상절리의 웅장한 풍광과 현무암 협곡에 피어나는 겨울 눈꽃은 철원의 겨울을 대표하는 장관으로 꼽힌다.

철원 한탄강 물윗길은 그 우수성을 인정받아 2022년 한국관광공사의 '한국관광의 별'에 선정된 바 있으며, 이는 한탄강의 아름다운 정취와 겨울철 한시적으로 운영되는 희소성이 높이 평가된 결과다.

또한, 물윗길과 연계하여 매년 1월에 개최되는 한탄강 얼음 트레킹 축제 역시 대한민국 축제콘텐츠 대상 '명예의 전당'에 오르고 문화체육관광부 '문화관광 예비축제'로 선정되는 등 우수성을 자랑한다. 2026년 한탄강 얼음 트레킹 축제는 1월 17일부터 25일까지 열릴 예정이다.





철원군 관계자는 "철원의 한탄강을 따라 수려한 자연환경과 다양한 볼거리를 볼 수 있는 철원 한탄강 물윗길에서 한탄강의 낭만과 겨울정취를 만끽하시기 바란다."고 밝혔다.





철원=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

