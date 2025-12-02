조국혁신당 전남도당, 지방선거 본격화…박웅두 권한대행 체제 출범

9개 지역위원회 재정비·후보 발굴 착수
내년 지방선거를 앞둔 조국혁신당 전남도당이 공석이던 도당위원장 체제를 정비하고 지역위원회 구성에 나서며 조직 정비에 속도를 내고 있다.
조국혁신당 전남도당은 2일 박웅두 도당위원장 권한대행이 취임했다고 밝혔다. 박 권한대행은 전남대 농학과를 졸업한 뒤 곡성에서 농민운동에 참여했으며, 민주노동당 강기갑 의원 보좌관과 당 대표 비서실장을 지냈다. 지난해 8월 곡성군수 재선거에 조국혁신당 후보로 출마해 낙선한 뒤 곡성·구례지역위원장을 맡아왔다.
박 권한대행은 내년 7월 전당대회까지 도당을 이끌게 된다. 조국혁신당은 올해 초 담양군수 재선거에서 첫 기초단체장을 배출한 이후, 내년 지방선거에서 모든 선거구에 후보를 내겠다는 방침이다. 이를 위해 목포, 여수, 순천, 광양, 나주·화순 등 9개 지역위원회를 이미 꾸렸으며, 남은 지역도 순차적으로 위원회를 설치하고 선거대책위원회 구성과 인재 영입 작업을 병행할 계획이다.
박 권한대행은 "곡성과 영광 군수 재선거에서 성장 가능성을 확인했고, 담양에서 첫 지방자치단체장을 배출했다"며 "정치혁신을 바라는 도민의 기대에 부응하도록 책임 있게 도당을 이끌겠다"고 말했다.
호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
