정원주 회장 진두지휘에 해외시장 확장…3분기까지 11조원 수주성과

최대열기자

입력2025.12.02 12:10

[리빌드 K건설]대우건설
국내외 잇단 프로젝트 수주
작년 베트남 끼엔장 신도시 개발
올해 투르크메니스탄에도 진출
연간목표 14.2조원 초과달성할듯

대우건설은 올해 초 사업계획을 짜면서 수주 목표를 14조2000억원으로 잡았다. 올해 3분기까지 수주 실적은 11조1556억원으로 계획 대비 79% 정도를 달성했다. 국내외 경제 불확실성이 여전한 데다 공사 원가율 부담 등이 겹치며 건설업 전반의 경영 환경이 녹록지 않은 여건에서 거둔 성과다.


안정적인 미래 기반을 확보하기 위해 선제적인 수주 확보가 무엇보다 중요하다고 판단해 수주 잔고를 충분히 가져가는 쪽으로 사업의 방향을 정한 결과다. 국내외 수주를 늘려 사업 포트폴리오를 강화해 장기 성장성을 확보했다.

정원주 회장 진두지휘에 해외시장 확장…3분기까지 11조원 수주성과 정원주 대우건설 회장이 구르반굴리 베르디무하메도프 투르크메니스탄 최고지도자를 예방하고 있다. 대우건설 제공
해외 대형 프로젝트 성과 가시화

대우건설의 해외 사업은 본격적으로 성과가 나오고 있다. 대우건설은 정원주 회장의 전폭적인 지원과 네트워크 확대 노력에 힘입어 거점 시장인 나이지리아·베트남·이라크뿐만 아니라 중앙아시아 신규 시장까지 확대하고 나섰다. 지난해 베트남 끼엔장 신도시 개발사업을 진행했고 올해 투르크메니스탄에 새로 진출했다.


이 회사는 투르크메니스탄에 진출하기 위해 2023년 현지 지사를 설립했다. 현지 정부의 경제 다변화 정책과 맞물린 인프라·도시개발 수요 확대에 발맞춰 사업 기회를 노렸다. 그 결과 1조원이 넘는 미네랄 비료 플랜트 프로젝트를 수주했다. 아울러 체코 원전·이라크 해군기지 등 최종 계약 단계만 남은 것으로 알려진 신규 수주 프로젝트도 여럿이다. 나이지리아, 파푸아뉴기니에서 추진하고 있는 대형 프로젝트도 곧 성과가 나올 것으로 예상된다.


사업 진행상황을 고려하면 이 회사가 연초 세운 해외 수주목표액을 초과 달성할 것으로 내부적으론 전망하고 있다. 전체 연간 수주 목표도 무난히 달성할 것으로 예상된다. 회사 측은 "원전·항만·LNG·비료 플랜트·도시개발 등 다양한 포트폴리오에서 글로벌 경쟁력을 구축했다"며 "해당 분야 시장이 꾸준히 커질 것으로 예상되는 만큼 향후 해외 시장에서 추가 수주를 올릴 수 있을 것"이라고 전했다.

정원주 회장 진두지휘에 해외시장 확장…3분기까지 11조원 수주성과 김보현 대우건설 대표(왼쪽 다섯 번째) 등 관계자들이 GTX-B 민간투자사업 프로젝트파이낸싱(PF) 금융약정 체결 후 기념촬영을 하고 있다. 대우건설 제공

아파트 넘어 비주거까지 국내 포트폴리오 다각화

국내에서는 개포주공5단지 재건축(6970억원), 서울 영등포 1-11구역 도시환경정비사업(5103억원), 부산 써밋 더뉴(1조5162억원), 탑석 푸르지오 파크7(6421억원), 김포 주상복합 신축사업(9409억원) 등 주택분야 물량을 안정적으로 확보해뒀다.


서울 내 주요 도시정비사업을 비롯해 자체 사업, 일반 도급 등 다양한 프로젝트를 수주했다. 아직 수주 금액으로 반영하지 않았으나 올 들어 천호동 일대 재개발, 문래동4가 재개발, 청파1구역 재개발, 유원제일2차 재건축 등 서울 주요 정비사업에서 잇따라 시공사로 선정됐다.


비주택 분야에선 홍천 양수발전 1·2호기(3357억원), 이수~과천 복합터널 등 공공공사와 민자사업을 고르게 수주했다. 수도권광역급행철도(GTX)-B노선 출자 지분을 늘려 금융약정을 최종 마무리하면서 사업비 증액도 이뤄냈다. 국내 기반시설 분야에서 입지를 한층 견고히 했다는 평을 듣는다. 특정 분야에 수주가 몰릴 경우 사업이나 재무 측면에서 위험관리가 어려워질 가능성이 커지는 만큼, 균형 잡힌 수주를 통해 안정적인 성장 흐름을 이어가겠다는 전략이다.


대우건설 관계자는 "남은 기간에도 양질의 프로젝트를 발굴하고 수주 경쟁력을 강화해 미래 성장동력을 확대해 나갈 계획"이라며 "글로벌 시장에서의 입지를 한층 공고히 하며 연간 목표를 넘어서는 성과 창출에 최선을 다하겠다"고 말했다.




최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr
