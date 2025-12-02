본문 바로가기
'비상계엄 1년' 李대통령 "군사 쿠데타 등 국가범죄, 나치전범처럼 처벌"

임철영기자

송승섭기자

입력2025.12.02 10:51

"韓민주주의 회복력, 세계 민주주의의 새 희망으로 평가"
"정상화 전력투구…관세협상·핵잠·민생회복"
"비상계엄 저지 함께한 국민 표창 추진…노고·정신 기억"

이재명 대통령은 ‘12·3 비상계엄’ 사태 1년을 앞두고 “우리 민주주의의 강인한 회복력은 세계 민주주의의 새로운 희망으로 평가받고 있다”면서 “곳곳에 숨겨진 내란의 어둠을 온전히 밝혀내 진정으로 정의로운 국민통합의 문을 활짝 열어야 한다”고 강조했다. 군사 쿠데타 등 국가 폭력 범죄에 대해서는 “나치 전범을 처리하듯 처벌해야 한다”고 주문했다.

'비상계엄 1년' 李대통령 "군사 쿠데타 등 국가범죄, 나치전범처럼 처벌" 연합뉴스
“벌써 1년이 됐다”고 운을 뗀 이 대통령은 2일 용산 대통령실에서 주재한 국무회의 모두발언을 통해 “지난해 12월 3일에 우리 국민들이 피로써 쟁취해왔던 민주주의, 헌법 질서가 중대한 위기를 맞았지만, 우리 국민들의 집단지성이 지어낸 빛의 혁명이 내란의 밤 어둠을 몰아내고 대한민국의 민주주의가 다시 환하게 빛나는 새벽을 열어제쳤다”며 이같이 밝혔다.


그러면서 이 대통령은 “6개월 동안 국민 삶의 회복과 국가정상화에 전력투구해왔다”며 “비록 다른 국가들보다 출발은 늦었지만 관세 협상을 슬기롭게 마무리지었다. 핵추진 잠수함 건조를 확정해서 국가의 전략 역량을 한단계 끌어올리기도 했다”고 평가했다.


이어 “민생경제 역시 빠른 속도로 안정세를 회복하고 나아가 성장을 준비 중”이라며 “비상계엄 저지와 헌정 질서 수호에 함께한 국민들에게 표창 등 의미 있는 증서를 수여하고 국민적 노고와 국민주권 정신을 제대로 기억하기 위한 방안을 마련해나가겠다”고 밝혔다.


이 대통령은 국가폭력범죄에 대한 엄정한 처벌도 당부했다. 이 대통령은 "원칙적으로 국가폭력 공소시효는 배제돼야 한다는 생각"이라면서 "군사 쿠데타를 일으켜 나라를 뒤집는다든지 국가 권력으로 개인의 인권을 침해하는 것들에 대해서는 나치 전범을 처리하듯이 살아있는 한 처벌해야 한다"고 지적했다. 그러면서 "상속재산이 있는 한 상속인들도 끝까지 책임지게 해야 한다. 그래야 재발을 막는다"고 했다.

'비상계엄 1년' 李대통령 "군사 쿠데타 등 국가범죄, 나치전범처럼 처벌" 연합뉴스

쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사고에 대해서는 사고 원인을 조속하게 규명하고 엄중하게 책임을 물어야 한다고 강조했다. 이 대통령은 “피해 규모가 약 3400만 건으로 방대하지만 처음 사건이 발생하고 5개월 동안 회사가 유출 자체를 파악하지 못했다는 게 참으로 놀랍다”면서 “유출 정보를 악용한 2차 피해를 막는 데도 가용 수단을 총동원해 주시기 바란다”고 말했다.


해외 사례를 참고해서 과징금을 강화하고 징벌적 손해배상 제도를 현실화하는 방안도 강구하라고 지시했다. 이 대통령은 “인공지능과 디지털 시대의 핵심 자산인 개인정보 보호를 소홀하게 여기는 잘못된 관행과 인식 역시 이번 기회에 완전히 바꿔야 한다”며 실효적인 대책 마련을 당부했다. 이어 “초연결 디지털 사회를 맞이해서 민간과 공공을 아우르는 ‘패러다임 시프트’ 수준의 새로운 디지털 보안 제도를 마련해 시행해 달라”고 덧붙였다.


최근 통일교를 중심으로 한 정치자금 의혹 사태를 겨냥한 듯한 발언도 나왔다. 이 대통령은 “종교와 정치를 구분하는 것은 정말로 중요한 헌법적 원칙”이라면서 “헌법 위반 행위를 방치하면 헌정질서가 파괴될 뿐 아니라 종교전쟁 비슷하게 (사태가) 벌어질 수 있다”고 우려했다. 그러면서 법제처를 향해 “일본에서는 종교재단의 법인 해산을 명령했는데 검토해보라”고 지시했다.


전수 조사가 진행 중인 임금체불 문제도 재차 지적하며 기존의 방식을 뛰어 부처 협업을 통한 정책적 접근이 필요하다고 당부했다. 이 대통령은 “올해 상반기 기준 (임금체불) 피해액만으로 역대 최대인 1조1000억 원을 넘기고 있다”며 “철저한 현장 점검과 상습 체불에 대한 처벌을 강화하는 방안을 함께 추진해 달라”고 지시했다.


지금 뜨는 뉴스

'비상계엄 1년' 李대통령 "군사 쿠데타 등 국가범죄, 나치전범처럼 처벌" 연합뉴스

한편 이 대통령은 이날 주요 20개국(G20) 정상회의 참석 및 아랍에미리트(UAE)·이집트·튀르키예 방문 주요 성과 및 후속조치 계획, 한미 팩트시트 발표 후속조치 계획, 국민주권정부의 정부 혁신 추진 전략을 보고 받았다. 이후 국무회의가 비공개 전환된 자리에서 직접 지시사항 추진상황을 점검했다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고자

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.2714:14
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"

    정청래 더불어민주당 대표는 '현장형' 정치인이다. 그의 SNS 메인 사진이 모든 걸 말해준다. 수해 복구 봉사 활동 등을 가면 대충 하는 게 아니라 내 일처럼 한다. 이런 면에서 성남시장-경기도지사를 거친 '행정가형'인 이재명 대통령과는 결이 다른 측면이 있다. 정 대표는 대학 시절 건국대 조국통일위원장을 지낸 '586그룹'이다. 미 대사관저를 점거해 구속되기도 했다. 그러나 '586그룹' 메인은 아니었다. 김민석 송영길 우상

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

