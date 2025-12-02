본문 바로가기
LNG플랜트 전분야 수행…글로벌 에너지 건설리더 도약

최대열기자

입력2025.12.02 12:10

[리빌드 K건설]대우건설
업스트림분야 핵심시설 CPF
나이지리아 등서 프로젝트 성공
액화플랜트도 수주 잇따라
파푸아뉴기니 등서 11기 시공
후발주자임에도 경쟁력 인정

액화천연가스(LNG)는 우리 사회의 에너지 패러다임이 화석연료에서 신재생에너지로 넘어가는 과정에서 가교 역할을 하는 에너지원으로 꼽힌다. 석탄이나 석유 등 기존 화석연료에 비해 탄소나 미세먼지 배출이 적은 데다, 태양광이나 풍력의 단점인 간헐성·변동성을 보완해줄 수 있다.


기존 전력망을 그대로 활용할 수 있다는 것도 장점이다. 러시아·우크라이나전쟁 등 예상치 못한 변수로 글로벌 에너지 시장의 변동성이 커지면서 전 세계 곳곳에서는 안정적인 에너지원 공급망을 구축해둘 필요성이 커졌다.


국내 건설업계에서는 이러한 흐름에 발맞춰 LNG플랜트 수주에 열을 올리고 있다. 최근 1~2년 사이 대형 건설사들은 해외에서 기본설계 사업을 수주하면서 실적 확보에 나섰다. 선두에 선 것은 대우건설이다. 이미 LNG 생산 전 공정에 걸쳐 쌓은 수행 실적이 경쟁력이다. 글로벌 LNG 수요가 당분간 견조한 성장세를 이어갈 것으로 예상되는 상황에서, 대우건설의 LNG플랜트 수주 확대에 관심이 커지고 있다.

LNG플랜트 전분야 수행…글로벌 에너지 건설리더 도약 대우건설이 시공중인 나이지리아 LNG 트레인7 현장 전경. 대우건설 제공
LNG플랜트 전 과정 가능한 유일 건설사

에너지기업 셸이 올해 초 발표한 LNG 전망보고서를 보면 2040년 들어 전 세계 LNG 소비량은 연간 6억3000만~7억1800만t에 달할 것으로 예상된다. 지난해 연간 소비량(4억7000만t)보다 60% 늘어난 수준이다. 현재도 LNG 소비량이 많은 아시아 국가의 경우 경제 성장을 위한 에너지 소비량 증가가 예상된다. 여기에 제조업 탈탄소, 인공지능(AI) 등 첨단산업 발전으로 인해 소비량은 더욱 커질 것으로 보인다.


수요에 발맞추기 위해 미국·카타르 등 천연가스 생산량이 많은 나라를 중심으로 향후 5~6년 사이 다양한 사업이 발주될 가능성이 크다. LNG 플랜트는 크게 생산 과정인 '업 스트림' 분야와 액화·운송 및 인수·저장시설인 '미드 스트림' 분야, 그리고 최종 소비 단계인 '다운 스트림' 분야로 나뉜다. 우리나라가 전 세계 3위 규모의 LNG 수입국가인 만큼 국내 건설 기업은 주로 인수·저장기지 건설 분야에 집중해 경험을 쌓았다. LNG 생산국가에서 주로 발주하는 업스트림이나 액화플랜트 분야에서는 국내 건설사가 상대적으로 뒤처진다는 평가를 받았다.


이러한 환경 속에서도 대우건설은 일찌감치 글로벌 LNG 생산국가에 진출해 관련 사업 수행 실적을 다졌다. 이를 통해 LNG 플랜트 건설사업의 핵심이라고 할 수 있는 중앙처리설비(Central Processing Facility·CPF)를 비롯해 액화플랜트, 인수기지 사업 모두를 수행할 수 있는 유일한 건설기업으로 자리 잡았다.


CPF 프로젝트는 LNG 개발사업 가운데 업스트림 분야의 핵심 시설로 꼽힌다. 가스전에서 나온 천연가스에서 불순물을 제거하고 압력을 조절하는 설비다. 대우건설은 이미 나이지리아에서 바란 인필, 바란 우비에, 오투마라 프로젝트를 비롯해 알제리 CAFC 등 다수의 CPF 프로젝트를 맡아 성공적으로 준공했다. CPF 프로젝트를 단독으로 설계·조달·시공(EPC) 수행할 수 있는 경쟁력을 확보하면서 세계 플랜트 건설시장에서 두각을 나타냈다.

LNG플랜트 전분야 수행…글로벌 에너지 건설리더 도약 대우건설이 시공한 파푸아뉴기니 LNG플랜트 현장 전경. 대우건설 제공

글로벌 카르텔 뚫고 원청 맡아

액화플랜트 사업은 전체 LNG 개발사업 과정에서 총사업비의 30~45%를 차지하는 핵심 사업이다. 이 분야에서도 경쟁력을 갖췄다. 지난 30여년 간 나이지리아를 포함해 파푸아뉴기니, 인도네시아, 알제리, 러시아 등에서 글로벌 액화플랜트 11기를 시공했다. 추가 프로젝트 공사도 꾸준히 진행하고 있다.


2020년 나이지리아에서 수주한 NLNG 트레인7 프로젝트의 경우 소수의 글로벌 건설사가 독과점해 온 EPC 원청사 지위를 확보했다. 후발주자임에도 견고한 카르텔을 뚫고 글로벌 LNG플랜트 시장에서 경쟁력을 인정받았다. LNG 액화 플랜트 EPC 사업은 미국의 벡텔, 맥더모트, KBR과 일본의 JGC와 치요다, 이탈리아 사이펨, 프랑스 테크닙 에너지 등 7개 회사가 카르텔을 공고히 형성하고 있다. 이러한 시장 환경 속에서 대우건설이 NLNG 트레인7 사업을 맡았다는 것은 만만치 않은 문턱을 넘어섰다는 뜻이다. 대우건설은 이 사업에서 총공사비 5조2000억원 가운데 40% 지분으로 원청사 가운데 한 곳으로 참여했다.

LNG플랜트 전분야 수행…글로벌 에너지 건설리더 도약 대우건설이 시공한 나이지리아 LNG 트레인7 현장 전경. 대우건설 제공

인수·저장 설비 분야에서도 대우건설은 울산 북항 터미널 1~3단계 공사를 비롯해 삼척 LNG 생산기지 2단계, 인천 LNG 생산기지 2단계, 통영 LNG 생산기지 1·2단계 등 국내 LNG 탱크 25기를 시공한 실적을 보유하고 있다. 예멘에서도 LNG 탱크 건설공사를 수행하는 등 국내외에서 풍부한 시공 실적을 쌓았다.


대우건설 관계자는 "LNG는 탄소배출이 적으면서도 수요처가 많아 지속적인 성장이 예상되는 에너지원"이라며 "전 세계에서 쌓은 풍부한 시공경험과 기술력을 바탕으로 성장 전망이 밝은 LNG 사업의 글로벌 건설리더로 자리 잡을 것"이라고 말했다.




최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

