임실군, 대설·한파 등 겨울 자연재해 예방에 '총력'

내년 3월 15일까지 '겨울철 재해대책' 추진

전북 임실군이 대설과 한파 등 겨울철 자연재해 예방에 총력을 기울이고 있다.

군은 지난달 15일부터 내년 3월 15일까지 4개월 동안을 겨울철 재해 대책 추진 기간으로 정하고, 겨울철 대설·한파 대비 특별종합대책을 가동한다고 2일 밝혔다.

임실군이 겨울철 대설과 한파 등 겨울철 자연재해 예방에 총력을 기울이고 있다. 임실군 제공

이번 종합대책은 군민의 생명과 재산 피해를 최소화하기 위해 추진됐으며 겨울철 재해 대책 추진 기간 대설 및 한파특보가 발효되면 즉시 비상근무 체계를 가동하고, 단계별 상황 관리를 통해 신속한 대응을 추진할 계획이다.

또 겨울철 자연 재난 협업 기능별 추진반을 운영해 분야별 사전 대비 상황을 점검하고, 읍·면 합동점검을 통해 발견되는 미비점은 즉시 보완 조치할 방침이다.

현재 군은 제설제 942t을 비축한 상태이며, 향후 재난관리기금을 활용해 추가 확보도 검토하고 있다. 제설 장비 8대를 신규 구입해 대설 대응 능력도 한층 강화했다.

겨울철 재해 취약지역 10개소에 대해서는 수시·정기 점검을 실시해 위험 요인을 사전에 제거하고 있다.

또 한파 대응을 위해 한파 저감 시설 135개소, 한파 쉼터 344개소, 한파 응급대피소 2개소를 운영하며, 한파주의보 또는 경보 발효 시 65세 이상 독거노인 및 취약계층이 요청하는 경우 즉시 한파 응급대피소를 이용할 수 있도록 지원한다.

특히, 독거노인, 기초·차상위계층 등 겨울철 취약계층을 대상으로 방한용품 지원, 비상 연락망 구축, 수시 안부 확인을 강화해 한랭질환 예방을 위한 보호 체계를 촘촘히 구축하고 있다.

요청 시에는 임실군 재난안전상황실도 긴급 대피 공간으로 제공해 즉각적인 보호가 가능하도록 준비했다.

군은 대설과 한파에 대한 행동 요령을 지속 홍보하고 기상특보 발효 시 재난 문자를 신속히 발송해 군민 불편을 최소화할 계획이다.





심 민 군수는 "군민의 생명과 안전을 최우선 가치로 삼고 과하다 싶을 만큼 겨울철 재해 대비에 만전을 기하겠다"며 "제설 대응력 강화, 취약계층 보호, 시설물 점검 등 모든 분야에서 군민들이 안전하고 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 행정 역량을 집중하겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr

