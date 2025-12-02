강서구, '2026 한국 비즈니스 엑스포 강서' 참가기업 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

5일까지 50곳 접수…내년 3월 코엑스마곡서 개최

서울 강서구(구청장 진교훈)가 내년 3월 코엑스마곡(마곡중앙로 143)에서 열리는 '2026 한국 비즈니스 엑스포 강서' 전시·수출상담회에 참여할 지역 중소기업 50여 곳을 모집한다. 신청 기간은 이달 15일까지다.

행사 포스터. 강서구 제공.

이번 모집은 해외 바이어와의 1:1 상담 기회를 제공해 지역 기업의 해외 판로 개척과 실질적인 수출 성과를 창출하기 위한 것으로, 강서구가 추진 중인 글로벌 경제도시 전략의 핵심 사업이다.

세계한인경제무역협회(OKTA), 서울경제진흥원(SBA)과 공동 주최하는 이번 행사는 내년 3월 30일부터 4월 2일까지 4일간 열린다. 전 세계 70여 개국 한인 경제인과 국내 중소기업, 해외 바이어 등 약 3000명이 참여해 국내 최대 규모의 글로벌 비즈니스 장이 될 전망이다.

행사의 핵심 프로그램인 전시·수출상담회는 3월 31일부터 4월 1일까지 코엑스마곡 1층 전시장에서 진행되며, 국내 기업 320여 곳과 해외 바이어 1000여 명이 직접 수출 상담 및 비즈니스 매칭에 나선다.

강서구는 지역 기업 50여 곳을 모집하며, 서울 지역 기업 50여 곳은 서울경제진흥원이, 타 지역 기업 200여 곳은 세계한인경제무역협회가 각각 선발한다.

모집 대상은 강서구 내 본사 또는 연구소 등 사업장을 둔 중소기업으로, 품목 제한 없이 수출 잠재력이 있는 기업이면 신청할 수 있다. 접수는 12월 1일부터 15일까지 서울경제진흥원 온라인 접수창구를 통해 진행되며, 강서구의 1차 심사와 세계한인경제무역협회의 종합 평가를 거쳐 최종 선정된다.

선정 기업에는 3m×3m 규모의 전시 부스가 무료로 제공되며, 해외 바이어와의 1:1 상담, 통역 지원, 홍보 디렉토리북 제작 등 실효성 있는 수출지원 서비스가 제공된다.

구는 이번 행사를 통해 해외시장 거점도시 브랜드 구축, 중소기업 글로벌 경쟁력 강화, 지역 소비·관광 활성화, 마이스(MICE, 전시·컨벤션) 산업 생태계 확장 등 지역 경제 전반에 걸쳐 파급효과가 나타날 것으로 내다보고 있다.





진교훈 강서구청장은 "강서구 기업들은 우수한 기술력을 보유하고 있지만, 해외 진출 기회가 충분하지 않아 성장에 어려움이 있었다"며 "이번 엑스포는 이러한 한계를 넘어 강서구가 글로벌 경제 도시로 도약하는 전환점이 될 것"이라고 말했다.





김민진 기자

