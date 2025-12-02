어디서든 카카오톡으로 사진 출력…한국엡손, '프린톡 스팟' 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

사업장에 엡손 프린터 설치

내년 3월까지 신청 가능

프린터기 무제한 무상 대여

한국엡손은 모바일 메신저 기반 사진 출력 솔루션 '엡손 프린톡'을 매장에서 운영할 '엡손 프린톡 스팟'을 모집한다고 2일 밝혔다.

엡손 프린톡은 별도의 어플리케이션 설치 없이 카카오톡 채널을 통해 지정해 둔 엡손 프린터로 인쇄 서비스를 지원하는 메신저 프린팅 솔루션이다. 이번에 런칭한 프린톡 스팟은 일상 속 사진을 출력하고자 하는 수요가 증가함에 따라 프린톡 솔루션을 다양한 공간에서 활용할 수 있도록 기획됐다.

엡손 프린톡 스팟은 카페, 레스토랑, 헤어샵 등 사람들이 일상적으로 찾는 공간에서 엡손 프린톡 서비스를 통해 고객이 사진을 즉시 출력할 수 있는 환경을 갖추고 있다. 현재 키즈카페, 캘리클럽 등 가족 친화형 매장에서 도입하고 있으며, 사업자는 카카오톡 기반의 간편한 프린팅 솔루션으로 매장 차별화와 고객 참여 확대 효과를 기대할 수 있다.

엡손은 프린톡 스팟 운영 사업자를 위한 풍부한 혜택도 마련했다. 사업자가 부담 없이 솔루션을 사용할 수 있도록 프린터를 기간 제한 없이 무상 대여하고, 소모품은 3개월간 무상 지원한다. 이 외에도 현장에서 활용할 수 있는 구매시점광고(POP)와 매뉴얼, 전용 포토 프레임도 제공하며, 엡손 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널로 홍보 기회도 마련해 파트너와 비즈니스 시너지를 강화할 계획이다.

엡손 프린톡 스팟 접수는 엡손 라운지 홈페이지에서 내년 3월 31일까지 신청 가능하다. 프린터와 POP 공간을 갖춰 방문자 대상 사진 출력이 가능하고, 최소 6개월 이상 서비스를 지속할 수 있는 등의 일정 요건을 충족한 사업장이라면 지원할 수 있다. 신청자를 위한 선착순 이벤트도 엡손 공식 SNS 채널에서 함께 진행한다.





박성제 한국엡손 이사는 "엡손 프린톡 스팟은 고객이 머문 공간에서의 순간을 더욱 의미 있게 남길 수 있도록 지원하는 서비스"라며 "고객들이 엡손의 프린톡 스팟을 활용해 더욱 풍부한 매장 경험을 가져가고, 파트너사는 비즈니스 시너지를 창출할 수 있도록 프린톡 스팟을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr

