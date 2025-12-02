평창군, 강원형 그린 바이오산업 육성 지구 구성 지역 지정 쾌거

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'강원 그린바이오산업 V밸리' 후방산업 핵심지 역할 본격화

지난 1일 농림축산식품부가 발표한 '그린 바이오산업 육성 지구'에 강원특별자치도가 최종 지정되었다. 이는 도에서 춘천·강릉·홍천·평창 4개의 시군을 연계해 광역 단위로 신청한 '강원 그린 바이오산업 V 밸리(이하 'V 밸리')가 승인된 데 따른 것으로, 평창군은 강원형 그린 바이오 육성 전략의 핵심 지역으로 공식 인정받게 된 셈이다.

평창군 그린바이오산업 육성지구. 평창군 제공

AD

이번에 지정된 평창군 내 육성 지구 면적은 270만1125㎡(270.1ha)이며, 서울대학교 Green-Bio 첨단 연구단지(대화면), 강원도 스마트팜(대관령면), 평창군 스마트팜(평창읍) 세 지역으로 구성된다.

군은 청정 고지대 환경과 풍부한 천연물·농생명 자원을 보유하고 있으며, 한약재유통지원시설, 특용작물산업화지원센터(2026 준공), 산양삼 융복합지원센터(2026 개관), 2027년 준공 예정인 그린바이오 벤처캠퍼스 등 연구·실증·사업화 기반 시설을 고루 갖추고 있다.

특히 군은 V 밸리 내에서 '연구·창업 및 기술 사업화 거점 지구'로 기능하도록 지정되었으며, 천연물 원료 기반의 소재용 작물 생산·전처리·실증, 기업의 초기 연구·창업·기술 사업화 지원, 기능성 소재 표준화 및 기초 R&D 수행 등 후방산업(원료·R&D) 핵심 역량을 담당하는 지역으로 인정받았다.

육성 지구 지정은 단순한 명칭 부여가 아니라 ▲바이오파운드리 등 정부 인프라 구축 공모 사업 참여 자격 부여 ▲지구 내 기업에 대한 각종 지원 사업 가점 혜택 ▲지자체 공유재산의 사용·대부에 대한 특례 적용 등 행정·재정적 지원을 받을 수 있는 실질적·제도적 성과다.





AD

심재국 평창군수는 "평창군이 국가 지정 그린 바이오 육성 지구에 공식 포함된 것은 지역산업의 큰 전환점"이라며 "평창을 '강원형 그린 바이오산업'의 출발점으로 만드는 과정에서 주민이 체감할 수 있는 일자리 창출, 기업 유치, 지역 소득 증대로 연결될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





평창=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>