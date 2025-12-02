캘러웨이골프 코리아 XR26, 남성 골퍼 위한 풀세트

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

효율적인 구성과 높은 활용성 강점

초·중급 골퍼 적합한 새로운 라인

퍼터 포함 12개, 스탠드백, 헤드커버까지

캘러웨이골프 코리아가 XR26 풀세트를 공식 출시했다.

합리적인 클럽 구성을 원하는 남성 골퍼를 위한 제품이다. XR26 풀세트는 다양한 코스 환경에서 활용도를 높일 수 있도록 구성된 실용적인 라인업이다. 초·중급 골퍼가 가장 많이 사용하는 클럽으로 구성했다.

XR26 풀세트에는 드라이버, 페어웨이 우드, 하이브리드, 아이언 5개, 피칭, 어프로치, 샌드웨지, 오디세이 퍼터까지 총 12개의 클럽이 포함된다. 여기에 블랙·실버 컬러의 스탠드백과 헤드커버, 네임택까지 준다.

캘러웨이골프 코리아가 남성 골퍼를 위한 풀세트 XR26을 선보였다. 캘러웨이골프 코리아 제공

AD

XR26 드라이버는 460cc 티타늄 헤드를 적용해 긴 비거리와 높은 관용성을 강화했다. 최적화된 페이스 설계를 통해 빠른 볼 스피드를 실현한다. 안정적인 타구감을 제공한다. 페어웨이 우드는 빠른 볼 스피드와 높은 관용성을 모두 갖춰 빗맞은 샷에서도 거리 손실을 최소화한다. 하이브리드는 다양한 코스 상황에서 롱 아이언의 대안으로 편안한 플레이를 할 수 있다.





AD

아이언은 높은 탄도와 긴 비거리, 일관된 컨트롤이 가능하도록 설계했다. 웨지는 그린 주변에서 거리 조절과 스핀 컨트롤을 위해 최적화했다. 퍼터는 오디세이의 대표 모델인 7번이다. 뛰어난 정렬과 안정적이고 일관된 스트로크를 이끈다. 스탠드백은 고급스러운 블랙·실버 컬러에 실용적인 수납 구조와 스탠드형 디자인으로 이동성과 편의성을 모두 만족시킨다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>