조이는 BOJ, 푸는 정부…엇갈린 日 재정정책

김민영기자

입력2025.12.02 11:05

BOJ, 금리 인상 가능성 시사
日 정부 확장적 정책과 충돌
엔저가 수입비용 물가 자극

"정부는 액셀을 밟고 있는데 일본은행(BOJ)은 액셀에서 발을 떼고 있는 셈이다."


로이터연합뉴스
캐피털이코노믹스의 마르셀 틸리언트 아시아태평양 헤드는 1일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 이같이 말하며 BOJ의 매파적 기조 강화가 일본 정부의 확장적 재정정책과 충돌하고 있다고 지적했다. BOJ가 엔저와 그에 따른 수입비용 상승, 인플레이션 압력을 우려해 금리 인상에 나서려는 반면, 다카이치 사나에 정부는 재정지출을 확대하는 이른바 '사나에노믹스'를 추진하고 있기 때문이다. 이 같은 '엇박자'에 재정 악화와 엔저 심화 우려가 커지자 우에다 가즈오 BOJ 총재는 이달 기준금리 인상 가능성을 시사하며 시장 달래기에 나선 것으로 풀이된다.


니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 우에다 총재는 전날(1일) 나고야에서 열린 금융경제간담회 강연에서 "(오는 18~19일 열리는 금융정책결정회의에서) 기준금리 인상의 시의적절성을 적절히 판단하고 싶다"고 말했다. 그는 기업의 임금 인상 움직임이 순조롭게 진행되고 있다며 이달 회의까지 추가 정보를 수집하겠다고도 했다. 사실상 기준금리 인상 가능성을 시사한 것으로 적극 재정을 표방하는 다카이치 정부가 출범한 이후 처음 인상 가능성을 내비친 것이다. BOJ는 올해 1월 기준금리를 연 0.25%에서 연 0.5%로 올린 뒤 10월까지 여섯 차례 금리를 묶어뒀다. 이번에 0.25%포인트를 추가로 올리면 연 0.75%가 된다.


BOJ가 다카이치 내각의 확장 재정과는 다른 매파적 기조로 움직이는 배경에는 엔저 압력이 있다. 우에다 총재는 엔저가 수입비용과 물가 전반을 자극해 근원 인플레이션을 높일 수 있다고 보고 있다. 근원 인플레이션은 BOJ가 금리 인상 시점을 가늠할 때 참고하는 핵심 지표다. 그는 "과거보다 환율 변동이 물가에 미치는 영향이 커졌을 가능성이 있다"며 "기업들이 가격과 임금을 더 적극적으로 인상하고 있기 때문"이라고 했다. 이는 BOJ가 그동안 유지해온 "엔저의 영향은 일시적"이라는 기조에서 이탈하는 발언이기도 하다.


정부가 엔저 방어를 위해 금리 인상을 용인하는 분위기라는 분석도 나온다. 아베노믹스 계승자임을 자처하는 다카이치 총리는 기준금리 인상에 부정적이었지만 최근 이런 기류가 누그러졌다. 우에다 총재와의 첫 회동 후 일본 정치권에서도 금리 인상을 반대하지 않는다는 분위기가 형성됐다는 해석이 지배적이다. 로이터는 "다카이치 총리가 (지난달) 18일 가즈오 총재와 회동하면서 정치적 반대가 해소된 것으로 보인다"고 풀이하기도 했다. 엔저가 식료품·에너지 등 생활비를 끌어올리면 가계 부담이 커지고, 이는 다카이치 내각의 지지율을 직접적으로 위협할 수 있다는 판단이 반영된 것으로 보인다.


우에다 총재의 이날 발언 이후 12월 금리 인상 확률은 뛰었다. 익일물 금리스와프(OIS) 시장에서 12월 금리 인상 확률은 60%에서 이날 75%로 올랐다. 시장에서도 우에다 총재 발언을 사실상 인상 예고로 받아들인 것으로 풀이된다.


외환시장도 즉각 반응했다. 한국시간으로 2일 엔·달러 환율은 한때 달러랑 155.61엔까지 하락(엔화가치 상승)했다. 엔·달러 환율은 지난달 다카이치 내각이 확장 재정 정책을 선언하자 한때 달러랑 157엔을 넘어섰다. 그러나 전날 BOJ의 기준금리 인상 가능성에 시장에서 엔 매수·달러 매도세가 확산하며 엔고로 돌아섰다. 우에다 총재의 금리 인상 발언으로 일본 자산의 매력이 부각되면서 엔화 수요가 증가했기 때문으로 풀이된다.


채권시장에선 장기 금리가 뛰었다. 장기 금리 지표인 10년 만기 국채 금리는 전날 한때 연 1.875%까지 상승하며 2008년 이후 17년 만에 가장 높았다. 같은 날 기준금리 변동에 민감한 2년 만기 국채 금리는 한때 1.02%까지 상승하며 17년 만에 연 1%를 넘어섰다.


닛케이는 "금리의 추가 상승을 일본 경제와 금융시장이 견뎌낼 수 있을지 시험대에 올랐다"며 "2일 실시되는 10년물 국채 입찰은 중요한 시험대가 될 전망"이라고 했다.




김민영 기자 argus@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

