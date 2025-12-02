고창군, 이달의 새 멸종위기 철새 '흑두루미' 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"희귀 철새 보호·갯벌 생태계 보전"

전북 고창군이 12월 '고창갯벌 이달의 새'로 멸종위기 철새인 '흑두루미'를 선정하고 겨울철 고창갯벌의 생태적 중요성을 알리기 위한 캠페인을 진행한다.

고창갯벌 12월 이달의 새-흑두루미 포스터. 고창군 제공

2일 군에 따르면 흑두루미는 목과 머리 일부가 흰색이며 몸 전체는 검게 보이고, 머리 꼭대기에 붉은 피부가 드러나는 독특한 외양을 가진 두루미류다.

국제적으로 멸종위기종(VU: 취약종)으로 분류돼 있을 뿐 아니라, 국내에서도 멸종위기 야생생물 Ⅱ급이자 천연기념물로 지정돼 있어 각별한 보호가 요구되는 종이다.

흑두루미는 러시아와 몽골에서 번식하고 따뜻한 곳에서 겨울을 보내기 위해 남쪽으로 이동하는 대표적인 겨울철새다. 고창갯벌에서는 봄·가을 이동 시기에만 간헐적으로 관찰되던 종이었으나, 지난 2021년 고창갯벌의 세계자연유산 등재 이후 매년 월동 개체 수가 꾸준히 증가하고 있다.

특히 고창갯벌은 흑두루미뿐 아니라 재두루미, 검은목두루미, 캐나다두루미 등 다양한 겨울 철새가 함께 찾는 중요한 철새 도래지로 자리매김하고 있다. 이는 풍부한 먹이 자원과 방해 요소가 적은 자연환경이 두루미류에게 매력적인 서식처로 작용하고 있음을 보여준다.





최순필 군 세계유산과장은 "경계심이 강한 흑두루미가 안정적으로 월동하고 있다는 사실만으로도 고창갯벌 생태계의 건강성과 보전 가치를 확인할 수 있다"며 "앞으로도 흑두루미를 비롯한 보호 철새의 서식지 보전을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 표영길 pyo7480@asiae.co.kr

