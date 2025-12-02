홍천군, 청사 내 ‘세 자녀 가구 전용 주차구역’ 신규 설치…가족 친화 환경 조성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 홍천군은 청사 방문 민원인의 편의를 높이고 가족 친화적 환경을 조성하기 위해 최근 군청 청사 내에 '세 자녀 가구 전용 주차구역'을 신규 설치했다고 2일 밝혔다.

세자녀 주차구역 설치. 홍천군 제공

이번 조치는 저출생 시대에 발맞춘 군민 배려 정책의 하나로, 영유아를 동반한 가구와 세 자녀 이상 가구가 더 편리하게 청사를 이용할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.

홍천군은 세 자녀 가구 주차구역 설치 계획을 수립한 뒤, 청사 내 주차 수요 분석과 공간 배치를 조정해 본관 입구 인근에 전용 주차면 3면을 확보했다.

해당 주차구역은 세 자녀 가구임을 확인할 수 있는 차량(스티커 등 표시)만 이용할 수 있으며, 군은 향후 운영 과정에서 현장 사용 실태를 점검해 이용 편의를 지속적으로 보완해 나갈 계획이다. 관련 문의는 홍천군 세무회계과에서 안내받을 수 있다.





홍천군 관계자는 "세 자녀 가구가 군청 방문 시 겪을 수 있는 불편을 덜고, 아이 키우기 좋은 환경을 조성하는 데 도움이 되고자 이번 조치를 시행했다"며 "앞으로도 가족 친화·아동 친화 정책을 지속적으로 발굴해 가겠다"고 말했다.





홍천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

