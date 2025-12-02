한화손보, 캐롯 모바일앱에 '여성라운지' 신설

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한화손해보험이 자사 디지털 브랜드 모바일 애플리케이션 '한화손해보험 캐롯'에 여성 고객 전용 메뉴 '여성라운지'를 신설했다고 2일 밝혔다.

이번 메뉴는 여성 고객이 자주 찾는 정보와 서비스를 한 공간에 모아 제공하기 위해 구성됐다. ▲시그니처 라이브러리 콘텐츠 큐레이션 ▲한화 시그니처 여성건강보험 안내 ▲초보 여성운전자 지원 프로그램 주차스쿨 등 3가지 핵심 콘텐츠를 중심으로 운영된다.

AD

우선 여성라운지의 대표 서비스로는 한화손보 콘텐츠 플랫폼 '시그니처 라이브러리' 내 여성들의 다양한 고민과 관심사를 다룬 아티클과 마음 챙김에 도움이 되는 명상 콘텐츠 큐레이션으로 구성돼 있다. 이를 통해 여성 고객들이 일상 속에서 건강한 루틴을 만들 수 있도록 돕는 데 초점을 맞췄다.

생애주기별 건강 니즈를 반영한 '한화 시그니처 여성건강보험 3.0(무)2504' 안내도 함께 제공한다. 임신·출산·갱년기·여성 특정 질환 등 여성에게 중요한 보장을 중심으로 구성해 건강 관련 정보를 보다 직관적으로 확인할 수 있도록 지원한다.

운전을 시작하는 여성 고객을 위한 프로그램인 '주차스쿨' 코너도 마련됐다. 주차 요령, 차폭감 익히기, 기본 조작 등 실생활에서 바로 활용할 수 있는 실용형 콘텐츠를 제공해 초보 여성운전자의 초기 부담을 줄이는 데 도움을 준다.

한화손보는 이번 여성라운지 신설을 통해 여성 고객의 다양한 니즈를 보다 효율적으로 지원하고 앱 이용 경험을 한층 강화한다는 계획이다.





AD

한화손보 관계자는 "여성라운지는 건강, 라이프스타일, 차량 생활 등 여성 고객의 여러 니즈를 한 번에 충족할 수 있도록 구성된 전용 공간"이라며 "앞으로도 고객 경험을 높일 수 있는 디지털 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>