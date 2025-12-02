본문 바로가기
로앤컴퍼니, 소프트웨어 산업발전 유공 국무총리 표창…'슈퍼로이어' 성과 인정받아

최석진로앤비즈 스페셜리스트

입력2025.12.02 09:29

리걸테크 최초 3년 연속 정부 포상
글로벌 리걸테크 어워즈 이어 국내 수상
법률 AI 선도 기업으로서의 입지 확고해져

종합 리걸테크 기업 로앤컴퍼니(대표 김본환)가 법률 AI 서비스 '슈퍼로이어'의 혁신 성과를 인정받으며 소프트웨어 산업발전 유공 표창을 수상했다.


2023년 '벤처창업진흥 유공' 중소벤처기업부 장관 표창, 지난해 '정보통신 유공' 대통령 표창에 이어 리걸테크 최초로 3년 연속 정부 포상의 영예를 안았다.


로앤컴퍼니, 소프트웨어 산업발전 유공 국무총리 표창…'슈퍼로이어' 성과 인정받아 1일 서울 서초구 양재동 엘타워에서 열린 '제26회 소프트웨어 산업인의 날 기념식'에서 소프트웨어 산업발전 유공 국무총리 표창을 수상한 김본환 로앤컴퍼니 대표가 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관으로부터 상을 받고 있다. 로앤컴퍼니
지난 11월 글로벌 리걸테크 어워즈 수상에 이어 정부 포상까지 받으며, 로앤컴퍼니는 법률 AI 선도 기업으로서의 입지를 더욱 확고히 다지게 됐다.


2일 로앤컴퍼니는 소프트웨어 산업 활성화에 기여한 공로를 인정받아 '2025년 소프트웨어 산업발전 유공' 국무총리 표창을 수상했다고 밝혔다.


소프트웨어 산업발전 유공 포상은 대한민국 소프트웨어 산업 발전에 크게 기여한 공로를 격려하고자 과학기술정보통신부에서 수여하는 시상으로 매년 '소프트웨어 산업인의 날' 기념식과 함께 개최된다.


전날 서울 서초구 양재동 엘타워에서 열린 시상식에는 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 이주희·이해민 의원, 조준희 한국인공지능·소프트웨어산업협회 회장 등 주요 관계자가 참석해 수상을 축하했다.


국무총리 표창을 받은 로앤컴퍼니는 인공지능 등 소프트웨어 신기술을 활용해 국내 최초로 법률 AI 서비스 '슈퍼로이어'를 선보이며 법률 산업에서 혁신 서비스를 제공한 공로를 인정받았다. 특히, 꾸준한 연구 개발을 통해 법률 분야에서 인공지능 기술의 대중화와 선진화를 선도해 온 성과를 높이 평가해 수상자로 선정됐다.


로앤컴퍼니는 인공지능의 높은 잠재력에 주목하며 2019년 법률AI연구소를 설립한 후 기술 연구에 주력했다. 이를 통해 지난해 7월 국내 최초이자 유일한 상용 법률 AI 서비스 '슈퍼로이어'를 출시해 법률 업무 효율성 증대 및 법률 산업 내 AI 전환을 이끌고 있다.


현재, 출시 17개월 만에 국내 변호사의 절반에 가까운 1만9000여명의 가입자를 확보한 슈퍼로이어는 변호사 업무 효율성 1.7배 향상 효과를 자랑한다.


특히 변호사시험의 경우 올해 3월 정답수 111문항으로 최초 합격선(96문항)을 돌파한 데 이어 5월에는 합격자 상위 5%에 해당하는 123문항의 정답을 맞히며 높은 답변 성능을 보여줬다. 이는 비영어권 최초로 AI 서비스가 자국 언어로 변호사시험 객관식 전체 영역을 풀어 합격권에 든 성과로 기록됐다.


이를 통해 로앤컴퍼니는 최근 세계 최고 혁신 기업을 선정하는 글로벌 어워즈 '리걸테크 브레이크스루 어워즈 2025'에서 한국 기업 최초로 AI 부문 수상자로 선정되며 법률 AI 분야에서의 글로벌 기술 경쟁력을 입증하기도 했다.


로앤컴퍼니, 소프트웨어 산업발전 유공 국무총리 표창…'슈퍼로이어' 성과 인정받아 1일 서울 서초구 양재동 엘타워에서 열린 '제26회 소프트웨어 산업인의 날 기념식'에서 소프트웨어 산업발전 유공 국무총리 표창을 받은 김본환 로앤컴퍼니 대표가 표창장을 들어보이고 있다. 로앤컴퍼니

로앤컴퍼니는 지난해 NIPA의 'AI 법률 보조 서비스 확산 사업 신규과제'에 주관기관사로 선정됐고, 올해 8월 과기부가 주관하는 '독자 AI 파운데이션 모델' 프로젝트에서 업스테이지 주관 컨소시엄에 참여해 '국가대표 AI' 정예팀 5곳 중 하나로 선발되는 등 정부 사업에도 적극 참여하며 산업 생태계 발전에 기여하고 있다


김본환 로앤컴퍼니 대표는 "기술의 가치에 대한 믿음으로 법률 산업 발전을 위해 최선을 다해온 노력을 대외적으로 인정받게 돼 무척 기쁘고 영광스럽다"며 "수년간 축적해 온 법률 AI 기술 역량을 더욱 강화해 글로벌 무대에서도 법률 산업 혁신을 주도하고, 새로운 시장을 개척하는 데 집중하겠다"고 밝혔다.




최석진 로앤비즈 스페셜리스트 csj0404@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

