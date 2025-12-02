농협은행, 개인사업자 서비스 '올원사장님+' 오픈

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부가세 리포트·정책지원금

상권분석·경영컨설팅 등 제공

NH농협은행이 자사 애플리케이션(앱) NH올원뱅크에서 '올원사장님+' 서비스를 선보이며 12월19일까지 오픈 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

이 서비스는 개인사업자(예비 사업자 포함)를 위한 서비스로 부가세 리포트, 정책지원금, 상권분석, 경영컨설팅, 금융상품 등 사업 운영 및 관리에 필요한 다양한 서비스를 제공한다.

이번 이벤트는 개인사업자(예비 사업자 포함)가 서비스 가입 후 사업장을 설정하면 총 565명을 추첨해 월세지원금 100만원(5명), 포장지원금 50만원(10명), 배달지원금 30만원(50명), 공과금지원금 10만원(500명)을 제공한다.

AD

최대 5만원 NH포인트를 지급하는 데일리 포인트 룰렛 이벤트도 함께 진행한다. 이벤트는 1일 1회 참여 가능하며 참여 즉시 당첨 확인이 가능하다.





AD

농협은행 관계자는 "'올원사장님+'는 개인사업자들이 보다 편리하게 경영관리 서비스를 이용하고, 실질적인 혜택을 받을 수 있도록 준비한 서비스"라며 "앞으로도 개인사업자의 금융 부담을 덜고 경영활동을 지원할 수 있는 다양한 기능과 혜택을 지속적으로 확대해 가겠다"고 밝혔다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>