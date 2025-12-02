교원 빨간펜, '퍼펙트 문해' 출시 한 달 만에 회원 수 '껑충'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

회원 수 7000명 확보

교원 빨간펜의 문해력 강화 프로그램 '초등 읽기 프로젝트 퍼펙트 문해'(퍼펙트 문해)가 출시 한 달 만에 회원 수 7000명을 확보했다고 2일 밝혔다.

교원 빨간펜은 문해력 개념을 ▲읽기 유창성 ▲독해 전략 ▲어휘력 향상 3가지로 세분화하고, 이를 고루 함양할 수 있는 문해력 특화 커리큘럼을 개발해 전문가의 감수를 거쳐 지난 11월 '퍼펙트 문해'를 내놨다.

AD

교원 빨간펜은 회원 수 증가의 배경으로 상품 경쟁력과 문해력 학습 필요성에 대한 학부모들의 공감대 형성이 작동한 것으로 분석한다. '퍼펙트 문해'는 예비초~초등생 대상으로 앱과 도서, 주 1회 화상 관리로 구성돼 총 52주 과정이다. 매주 1권의 도서를 읽은 후 앱을 통해 읽기, 독해, 어휘 훈련을 할 수 있다. 이후 학습한 내용을 토대로 화상 선생님에게 매주 일대일로 관리받을 수 있다.

특히 교원 빨간펜 대표 독서 프로그램 '창의융합 완독'과 연계하면 다양한 영역의 책 읽기로 배경지식을 쌓을 수 있고, 꾸준한 독서 습관 형성을 도와 시너지 효과를 기대할 수 있다.

아울러 교원 빨간펜은 아이들의 문해력 수준을 객관적으로 파악할 수 있도록 공식 홈페이지에서 문해력 진단 검사 'KED-L'을 무료로 진행 중이다. 다양한 장르의 지문으로 ▲어휘력 ▲사실적 이해 ▲추론적 이해 ▲비판적 이해의 영역을 골고루 진단할 수 있다. 약 20분간의 온라인 검사 후 영역별 강점과 취약점 등 개인별 문해력 결과를 맞춤 분석한 리포트를 제공해 자신의 위치와 실력을 확인할 수 있다.





AD

교원 빨간펜 관계자는 "교원 빨간펜은 아이들에게 필요한 학습 근력을 키울 수 있는 프로그램을 지속 발굴해 나갈 것"이라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>