파리바게뜨, 글로벌 700호점 돌파…英런던 웨스트필드점 열어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

美·中 이어 유럽 가맹사업 박차

이달 가맹 3호 '노팅힐점' 연이어 개점 예정

SPC그룹의 파리바게뜨는 영국 런던에 '웨스트필드(Westfield)점'을 열며 글로벌 700호점을 돌파했다고 2일 밝혔다. 지난해 10월 중순 600호점을 달성한 지 약 1년 1개월 만이다.

AD

파리바게뜨 웨스트필드점은 영국 4호점이자 두 번째 가맹점이다. 지난해 11월 문을 연 영국 가맹 1호점 '카나리워프(Canary Wharf)점'은 개점 이후 꾸준한 고객 유입을 보이며 영국 소비자들의 입맛을 사로잡고 있고, 웨스트필드점은 가맹 1호점의 점주가 추가로 매장을 오픈한 다점포 출점 사례다.

웨스트필드점은 런던 쉐퍼드부시 지역에 있는 '웨스트필드' 1층에 자리 잡았다. 웨스트필드는 명품·패션·생활·가전 등 수백 개의 글로벌 브랜드가 입점해 있으며, 연간 5000만명이 방문하는 영국 최대 규모의 쇼핑센터다.

매장 인테리어는 파리바게뜨 시그니처 디자인인 블루 메탈프레임과 대리석 카운터, 우드톤이 어우러진 현대적 외양으로 구성해 세련된 브랜드 이미지를 강조했다. 또한 영국·유럽 시장에서 좋은 반응을 얻은 샌드위치, 페이스트리, 케이크 등 다양한 메뉴를 통해 현지 고객과 해외 관광객 모두에게 차별화된 경험을 제공한다는 계획이다.





AD

한편 파리바게뜨는 2022년 영국 1·2호점 '배터시 파워스테이션점'과 '켄싱턴하이스트리트점'을 연달아 열며 영국 시장에 진출했다. 이달 중순에는 영화 '노팅힐'의 촬영지로 널리 알려진 '포토벨로 마켓' 초입에 영국 5호점이자 가맹 3호 '노팅힐점'을 추가 개점해 영국 시장 가맹사업 확대에 속도를 낸다는 계획이다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>