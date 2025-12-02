초기투자액셀러레이터협회, 벤처30주년 기념 포럼 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AC의 지속가능한 성장 전략 모색

초기투자액셀러레이터협회(KAIA)는 지난달 28일 서울 마포구 제2핀테크랩 이벤트홀에서 '제5회 스타트업 인베스터 인사이트 포럼'을 진행했다고 2일 밝혔다.

벤처 30주년을 기념해 기획된 이번 포럼에는 스타트업 투자자 및 액셀러레이터 50여명이 참석해 액셀러레이터(AC) 산업의 지속가능한 성장 전략과 미래 방향을 논의했다.

초기투자액셀러레이터협회(KAIA)는 지난달 28일 서울 마포구 제2핀테크랩 이벤트홀에서 '제5회 스타트업 인베스터 인사이트 포럼(K-액셀러레이터 성장 패러독스)'을 개최했다. 초기투자액셀러레이터협회

AD

행사는 ▲해민영 엠와이소셜컴퍼니 이사의 '벤처스튜디오 모델' ▲이호재 와이앤아처 공동대표의 'Value Creation House' ▲KAIA의 '액셀러레이터 성장 패러독스' 발표 등으로 구성, 업계의 사업화 모델 발전과 투자·보육 전략, 산업 구조 변화에 대한 인사이트가 공유됐다.

이어진 오픈토크에서는 액셀러레이터 업계 현황과 사례, 현실적인 성장 과제, 정책 개선에 대한 의견이 자유롭게 논의됐다. KAIA는 '액셀러레이터 산업백서 2025' 발간 계획을 소개하며 산업 데이터 기반 정책 및 시장 환경 개선의 필요성을 강조했다.





AD

KAIA 관계자는 "앞으로도 정기 포럼을 운영하는 등 벤처생태계의 지속 가능성과 혁신 역량을 함께 키워나갈 것"이라고 했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>