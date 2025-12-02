부여군, '문화예술교육종합타운' 착공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

충남 부여군이 지역 문화·교육·체육·돌봄 인프라를 한곳에 모은 초대형 프로젝트 '문화예술교육종합타운' 조성사업을 본격 시작했다.

9만 8000㎡가 넘는 부지에 도서관, 체육센터, 학교까지 집적되는 부여군 최대 규모 복합 공공시설이다.

부여군은 지난 1일 부여읍 가탑리에서 '부여 문화예술교육종합타운 조성사업' 착공식을 열었다고 2일 밝혔다.

문화예술교육종합타운은 약 9만 8391㎡ 부지에 공공도서관, 생활문화센터, 공동육아나눔터, 다함께돌봄센터, 문화공원, 반다비체육센터, 부여여자고등학교 등 주요 공공시설이 들어선다.

군은 지역 주민의 문화 접근성을 높이고, 교육, 돌봄, 체육 기능을 통합해 생활 편익을 극대화할 계획이다.

공공도서관과 생활문화센터는 지하 1층·지상 3층, 연면적 8516㎡ 규모로 조성된다.

이 곳에는 어린이·청소년·성인 모두 자유롭게 이용할 수 있도록 설계되며, 일반자료실 과 어린이·청소년 자료실 등 연령별 독서 공간과 공방, 다목적홀 같은 생활문화 공간을 함께 갖춘다. 공동육아나눔터와 다함께돌봄센터도 마련된다.

문화공원은 지역 주민이 휴식과 산책, 놀이와 체험을 즐길 수 있는 자연친화형 공간으로 조성된다.

특히 아이들이 체험을 통해 배움과 놀이를 접할 수 있는 안전한 여가 공간을 목표로 한다.

반다비체육센터는 지하 1층·지상 2층, 4871㎡ 규모로 건립된다.

체육센터에는 25m 8레인 수영장과 장애인체력인증센터 등 시설을 갖추어 장애인과 비장애인이 함께 이용하는 포용적 체육 인프라를 구축한다.

부여여자고등학교는 지하 1층·지상 3층, 연면적 8641㎡ 규모로 학교동과 기숙사, 운동장을 포함한 첨단 캠퍼스로 신설된다.

군은 지역 내 교육 환경을 크게 개선하고 학생들의 미래 역량 강화에 기여할 것으로 기대하고있다.

군은 오는 2026년 상반기까지 부지 조성 공사를 완료하고, 2027년 상반기 모든 공공시설 준공을 목표로 하고 있다.

문화예술교육종합타운이 완공되면 문화·교육·돌봄·체육 기능을 모두 갖춘 핵심 생활SOC 거점으로 자리매김할 전망이다.





박정현 군수는 "문화예술교육종합타운은 군민들의 문화 향유 갈증을 해소하고, 지역 돌봄 수요를 충족할 아동·가족 친화형 시설이 될 것"이라며 "문화·교육·돌봄·휴식이 어우러진 복합 거점시설로 조성해 주민 삶의 질을 높이겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

