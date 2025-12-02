삼정KPMG 설하영 상무, '중견기업 지원' 산업부 장관상 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

삼정KPMG는 설하영 상무가 '제11회 중견기업인의 날'에서 중견기업 지원 유공을 인정받아 산업통상자원부 장관 표창을 수상했다고 2일 밝혔다.

설하영 삼정KPMG 상무(오른쪽)가 지난 1일 롯데호텔 서울에서 열린 ‘제11회 중견기업인의 날’에서 중견기업 지원 유공포상 표창을 수상한 후 기념촬영을 하고 있다. 삼정KPMG

AD

지난 1일 롯데호텔 서울에서 개최된 이번 행사는 한국중견기업연합회와 산업통상자원부가 공동 주최했으며, 중견기업의 성장과 국가 산업 발전에 기여한 기업인 및 유공자를 포상하기 위해 마련됐다. 행사에는 중견기업 대표, 정부·국회 관계자, 유관기관 인사 등 200여 명이 참석했다.

삼정KPMG는 "이번 수상은 설 상무를 포함해 삼정KPMG가 수행해 온 중견기업 성장 지원 활동이 조직 고도화, 경영 안정성 제고, 지속가능한 성장 기반 구축에 기여한 점이 높게 평가받은 결과"라고 설명했다. 정부와 한국중견기업연합회가 공식적으로 인정하는 유공 포상으로, 삼정KPMG의 중견기업 지원 활동이 공공성과 전문성 측면에서 제도적 평가를 받았다는 것이다.

특히 설 상무는 ▲중견기업 최고재무책임자(CFO)들이 직면한 주요 현안에 대한 심층 인사이트 제공 및 실행 중심의 대응 전략 제시 ▲중견기업을 위한 인공지능(AI) 도입 전략 수립 및 산업별 우수사례 확산을 통한 디지털 역량 강화 지원 ▲중견기업 최고경영자(CEO)와 2세 경영인을 대상으로 한 혁신 사례 공유 등에서 높은 공헌도를 인정받아 이번 유공포상 수상자로 선정됐다.

설 상무는 "앞으로도 중견기업 맞춤형 지원 프로그램 고도화와 신규 협력 과제 발굴 등을 통해 중견기업의 성장 생태계 조성에 지속적으로 기여하겠다"고 말했다.





AD

한편, 삼정KPMG 중견기업성장지원센터는 회계, 세무, 인수합병(M&A), 투자유치, 사업재편 등 각 분야 전문가로 구성된 전담 조직으로, 중견기업 및 오너가가 직면한 다양한 경영 이슈에 최적의 해결방안을 제시하는 원스톱 통합 서비스를 제공하고 있다. 센터는 중견기업의 지속 가능한 성장 전략과 안정적 승계 구조 마련을 위한 지원을 강화하고 있다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>