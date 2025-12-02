오토노머스에이투지, 'AI 미래차 얼라이언스' 참여 기업 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI 전환 가속화 민관 협의체 'M.AX 얼라이언스'

자율주행 부문 참여 기업 선정

오토노머스에이투지(이하 에이투지)는 정부가 AI 전환 가속화를 목표로 출범한 민관 협의체 'M.AX 얼라이언스' 내 자율주행 부문 참여 기업으로 선정됐다고 2일 밝혔다.

'M.AX 얼라이언스'는 국내 제조업의 AI 전환 가속화를 목표로 산업통상자원부와 대한상공회의소 주도로 구성된 범국가적 민관 협의체로 1000여개 기업과 연구기관, 학계 등이 함께 참여한다.

얼라이언스는 자율주행차를 포함한 총 10개 분야로 구성되며, 분야별 대표 제조 기업과 AI 전문 기업이 공동으로 기술 및 제품 개발을 진행한다. 이를 통해 2030년 100조원 이상의 부가가치를 창출한다는 구상이다.

자율주행 부문의 'AI 미래차 얼라이언스'는 자율주행 미래차 생태계 구축의 역할을 맡았다. 2028년 소프트웨어 중심 차량(SDV) 플랫폼 공급과 2030년 엔드투엔드(E2E) 자율주행 기술 양산을 중점적으로 추진한다.

현대자동차, HL만도, 현대모비스, LG 전자 등이 앵커기업으로 참여하며 에이투지 등 AI 기술 기업들도 힘을 보탠다. 에이투지는 소프트웨어와 하드웨어, 인프라, 관제 등 자율주행의 전 영역에 걸친 글로벌 기술력을 기반으로 얼라이언스의 목표 달성에 중추적인 역할을 담당할 것으로 보인다.

에이투지는 실제 도심·공공도로에서 자율주행차를 운영하며 국내에서 가장 많은 62대의 자율주행차 운영과 74만㎞ 이상의 국내 최장 누적거리 운행 경험을 축적해왔다. 이를 바탕으로 APEC 2025 현장에 자체 개발한 레벨4 자율주행차 '로이(ROii)'를 중심으로 차량을 투입했으며, 싱가포르·UAE·일본 등 글로벌 시장으로 기술력을 확장하고 있다.

에이투지는 이같은 국내외 운행 경험을 기반으로 소프트웨어 개발은 물론 차량 생산에도 주력해 AI 미래차 전환과 자율주행 상용화에 기여한다는 목표다.





한지형 에이투지 대표는 "자율주행은 소프트웨어 기술과 차량이 유기적 연결을 통해 실제 도로에서 완성되는 제조AX의 대표 분야"이라며 "오토노머스에이투지는 K-자율주행을 대표하는 기업으로서 정부 및 연구기관과 협력해 지속적으로 기술을 개발하고 대한민국이 미래차 강국으로 도약하는 디딤돌 역할을 수행할 것"이라고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

