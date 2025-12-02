터널공사 내 중량물 리프트로 옮긴다…롯데건설, 첫 도입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

롯데건설은 고속국도 제29호선 세종~안성 구간 터널 공사 현장에 철근 양중리프트를 처음 도입했다고 2일 밝혔다. 현장 근로자 안전을 확보할 수 있을 것으로 회사는 내다봤다.

터널 공사는 일반적으로 어둡고 작업 공간이 협소하다. 소음도 심해 철근처럼 무거운 자재를 옮기는 작업은 위험한 편이다. 기존에는 굴착기나 크레인 같은 중장비를 이용해 철근을 공중으로 들어 올리고 근로자가 크레인 옆에서 수동으로 작업하는 게 일반적이었다. 추락이나 끼임, 충돌 같은 사고우려가 있었다.

이번에 개발한 양중리프트로 근로자가 철근 옆에서 작업하지 않아도 된다. 간단히 조작해 리프트에 철근을 올려 자동 혹은 반자동 방식으로 철근을 옮길 수 있다. 리프트에는 자재 이탈과 낙하 위험을 방지하는 외부 방호장치도 있다.

기존 터널공사 현장에서 중장비를 이용해 자재를 옮기는 모습(왼쪽)과 롯데건설 터널공사 현장에서 작업대차에 설치한 양중리프트를 이용해 자재를 옮기는 모습. 롯데건설 제공

롯데건설은 작업대차에 양중리프트를 설치했다. 작업대차는 터널 공사 중 내부 방수나 철근 조립 등을 위해 설치하는 일체형 작업발판이자 거푸집 구조물이다. 설치 전 구조적인 결함이 없이 안전하게 작업할 수 있도록 회사 기술연구원과 외부기관에 의뢰해 사전구조검토도 받았다.





회사 관계자는 "터널 공사 현장이라는 제약이 많은 특수한 공간에 근로자가 안전하게 작업할 수 있도록 양중리프트를 도입해 실제로 효율성과 안전성을 높였다"며 "안전하게 일할 수 있는 환경으로 개선하기 위해 지속해서 연구하겠다"라고 말했다.





최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr

