"오후 2시∼4시 10대 출입금지" 美 맥도날드 매장 특단 조치 왜?

출입 금지 조처 5개월 전부터 시행 중

10대 난동으로 올해만 15번 경찰 신고 접수

'맥바운서'라는 특별 직원까지 채용해

뉴욕의 한 맥도날드 매장이 청소년들의 횡포로 인해 수많은 사건·사고가 발생하자 결국 특정 시간대 미성년자 입장 금지라는 특단을 조처를 내린 것을 두고 논란이 일고 있다. 해당 매장 측은 청소년들의 매장 내에서 혼란을 일으켜 아이들을 막기 위해 '맥바운서'라는 특별 직원까지 고용한 것으로 알려졌다.

뉴욕포스트

지난달 30일(현지시간) 뉴욕 포스트는 미국 뉴욕의 한 맥도날드 매장이 방과 후 시간인 오후 2시부터 4시까지 성인 동반 없이 미성년자의 매장 입장을 금지하는 것을 두고 논란이 일고 있다고 보도했다. 해당 매장은 이 같은 10대의 출입 금지 조처를 5개월 전부터 시행하고 있다. 10대 학생들의 난동이 끊이지 않자 특단의 조처를 내린 것이다.

이 매장 인근에는 퀸스 메트로폴리탄 고등학교를 포함해 세 개의 공립 학교가 있으며 재학생 수는 2000명에 달한다. 이 가운데 올해만 해당 맥도날드 매장에서만 폭행, 무질서 행위 및 기타 범죄로 이미 15번이나 경찰 신고가 접수됐다. 이렇듯 10대 청소년들의 매장 내 횡포가 이어지자 해당 매장은 특정 시간대 미성년자 출입 금지 등 특단을 조처를 내렸다. 아울러 '맥바운서'라는 특별 직원 또한 채용했다. 이 매장에서 근무하는 클라우디아 자나브리아는 "이 세대는 정말 다르며, 그 애들은 나를 밀고, 무시한다"며, "경찰이 식당에 도착할 때쯤, 난폭한 10대들은 이미 달아난 이후며, 이들이 있던 자리에는 파괴의 흔적이 남는다"고 강조했다.

미성년자 입장 금지를 알리는 안내문. 뉴욕포스트

앞서 두 10대 청소년 집단이 매장 입구 앞에서 서로 몸싸움을 벌이고, 고객들은 공포에 질린 모습이 영상에 찍히기도 했다. 금지 조처가 시행된 이후 출입 금지 시간에 미성년자가 이 매장에 방문하기 위해서는 성인을 동반하거나 드라이브 스루와 같이 온라인 통해 미리 주문한 후 매장 밖에서 주문한 음식을 받을 때까지 기다려야 한다. 만약 온라인으로 미리 주문하지 않았다면, 직원의 엄격한 감시 아래 한 번에 한 명씩 카운터 안으로 들어와 주문하는 것은 허용한다.





해당 조치에 대해 매장을 방문한 한 10대 청소년은 "끔찍하다. 너무 불필요하다"고 불만을 토로했다. 반면 매장 내 일부 손님들은 이 같은 변화를 반겼다. 해당 매장에 근무했다 퇴사한 조셉 다우리아는 "나는 피해자가 되고 싶지 않다"며 "그 애들이 당신에게 무언가를 던지거나 얼굴을 때릴지 모른다"고 해당 조처를 반겼다.





