'신비의 섬' 여수 거문도, 명승 역사문화 보고 '주목'

'수월산 일원' 네 번째 명승 지정 계기

뛰어난 경관·높은 생태학적 가치 인정

여수 최남단에 위치한 거문도가 명승과 문화유산 등으로 '역사문화 유산 관광의 섬'으로 재조명되고 있다.

실제로 거문도에는 지난 1979년에 국가 명승으로 지정된 백도가 자리하고 있고, 지난 2023년에는 '거문도 근대역사문화공간'이 국가등록문화 유산으로 등록됐다.

신비의 섬 여수 거문도. 여수시 제공

최근에는 지난 8월 14일 '거문도 항일유적'이 전라남도 기념물로 지정됐으며, 지난달 17일에는 거문도 내 '여수 거문도 수월산 일원'까지 국가유산청으로부터 명승으로 지정됐다. 대부분 뛰어난 경관과 높은 생태학적 가치를 인정받았다.

이에 따라, 시는 이 같은 독특하고 다층적인 거문도 국가 유산에 무형유산인 '거문도 뱃노래' 등 역사·문화적 가치를 융합해 스토리텔링에 기반한 '체류형 해양 역사문화 탐방 코스'를 개발, 더욱 깊이 있는 체험과 탐방을 제공할 계획이다.

또한, 국가유산청 생생 국가 유산 공모사업으로 선정된 '1885 모든 역사는 거문도로 통한다' 사업과 연계, 내년에 시범운영 할 예정이다.

특히, 2026여수세계섬박람회를 앞두고 거문도를 '섬의 지속 가능한 미래와 역사적 가치'를 보여주는 핵심 장소로 육성해 국내외 관광객들에게 가장 의미 있는 역사 여행지로 각인시킨다는 방침이다.





시 관계자는 "거문도는 아름다운 자연경관뿐만 아니라, 격동의 근대사와 자주독립 정신이 깃든 소중한 국가 유산의 보고"라며, "이러한 국가 유산을 유기적으로 연결한 여수만의 차별화된 역사 관광 모델로 세계적인 섬 역사 체험의 장으로 만들겠다"고 밝혔다.





