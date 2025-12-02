한투운용 "ACE ETF 서포터즈, 대학교 2곳서 캠퍼스어택 진행"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국투자신탁운용은 ACE ETF 대학생 서포터즈가 지난달 25일과 27일 오프라인 홍보 활동인 캠퍼스어택을 진행했다고 2일 밝혔다.

ACE ETF 대학생 서포터즈는 한국투자신탁운용 상장지수펀드(ETF) 브랜드인 'ACE'를 홍보하는 그룹으로, 지난 9월 말부터 온라인과 오프라인을 통해 다양한 활동을 진행하고 있다.

서포터즈가 캠퍼스어택 행사 기획부터 진행을 맡았다. 2개 팀으로 나뉜 서포터즈는 경희대와 서강대를 행사 장소로 선택해 대학교 캠퍼스에 홍보 부스를 마련했다. 홍보 부스에는 '3초 맞추기'와 같은 단순 참여형 게임부터 ETF 관련 퀴즈, 투자성향 테스트 등 다양한 콘텐츠가 준비됐다.

서포터즈가 기획 단계부터 참여한 만큼 두 곳 캠퍼스어택의 차별화된 콘텐츠도 눈길을 끌었다. 경희대 캠퍼스어택에는 커피 트럭을 준비해 학생들에게 커피와 핫초코 등을 무료로 제공했다. 서강대 캠퍼스어택에는 한 달 뒤 편지를 발송해주는 느린 우체통과 레트로 사진기를 설치해 학생들의 참여를 유도했다.

추첨을 통해 다양한 경품도 증정했다. 서포터즈가 직접 선정한 경품은 ▲에어팟 ▲노트북 거치대 ▲스탠리 텀블러 ▲스타벅스 기프티콘 ▲배달의민족 기프티콘 등이다.

한국투자신탁운용 관계자는 "캠퍼스어택은 20대 대학생들에게 ACE ETF를 알리기 위해 진행했다"며 "다양한 아이디어로 행사를 기획하고 적극적으로 진행해 준 서포터즈 덕분에 다양한 20대를 만날 수 있었다"고 말했다.





이어 "ACE ETF는 앞으로도 더 많은 투자자와 접점을 넓히며 투자자에게 필요한 투자 정보를 제공하고, 투자 상품을 공급할 수 있도록 노력할 것"이라고 덧붙였다.

ACE ETF 대학생 서포터즈가 지난달 25일 경희대에서 캠퍼스어택 활동에 참가한 뒤 기념 사진을 촬영하고 있다. 한국투자신탁운용.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

