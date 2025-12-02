[오늘의신상]겨울철 따뜻하게 즐기는 '홍초 윈터 에디션'

과일숙성발효초 향긋한 허브
풍미 더한 온음료용 제품
대상 청정원이 겨울을 앞두고 따뜻한 음료로 즐길 수 있는 '홍초 윈터 에디션' 신제품 2종을 출시한다고 2일 밝혔다.
겨울 한정판으로 선보이는 홍초 '저당 석류&히비스커스'와 '저당 유자&캐모마일' 2종은 홍초를 따뜻한 음료로 즐길 수 있도록 만든 온(溫) 음료용 제품이다. 겨울철 대표 허브티 원료로 사랑받는 히비스커스와 캐모마일을 활용해 따뜻한 차처럼 마셔도 식초의 새콤한 향이 도드라지지 않고 부드럽고 향긋하게 즐길 수 있다. 일반 차처럼 티백을 우리거나 가루를 녹일 필요 없이 뜨거운 물에 바로 타 마실 수 있는 것도 장점이다.
홍초 '저당 석류&히비스커스'는 유럽산 석류 농축액과 새콤한 히비스커스를 블렌드해 산뜻하면서도 달콤한 맛과 향이 특징이며, '저당 유자&캐모마일'은 달콤쌉싸름한 국산 유자에 향긋한 캐모마일을 더해 은은한 허브향과 상큼함이 조화를 이룬다. 두 제품 모두 식후 혈당 상승 억제에 도움을 줄 수 있다고 알려진 '난소화성말토덱스트린'과 면역력 증진에 도움을 줄 수 있다고 알려진 '알로에 겔'을 함유한 기능성표시식품이다.
이번 신제품은 대상이 자체 생산한 알룰로스를 활용한 저당·저칼로리 제품으로 대상의 자체 엠블럼 'LOWTAG(로우태그)'도 부착했다. 실제로 두 제품 모두 100g당 당류 4g, 칼로리는 35kcal 이하로 음용식초 표준값 대비 당류는 74% 칼로리는 58% 낮췄다. 뜨거운 물과 홍초 원액을 2:1 비율로 희석해 마시면 과일의 새콤달콤한 맛과 히비스커스, 캐모마일의 부드러운 향이 조화를 이루어 추운 날씨에 따뜻하게 즐기기 좋다.
지금 뜨는 뉴스
대상 관계자는 "이번 신제품은 과일숙성발효초에 향긋한 허브를 더해 홍초를 겨울철에도 따뜻하게 즐길 수 있도록 만든 홍초 윈터 에디션"이라며 "앞으로도 홍초를 더 다양한 레시피로 간편하게 즐길 수 있도록 차별화한 신제품을 계속해서 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.
구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>