부산교통공사, ‘철도의 미래와 안전’ 워크숍 개최… AI·디지털 전환 방향 모색

AX 과제 추진 본격화… VR 교육·스마트 환기설비·AI 기반 유지관리 체계

부산교통공사가 디지털과 인공지능 전환을 중심으로 철도 기술혁신 방향을 구체화하는 워크숍을 개최했다.

부산교통공사(사장 이병진)는 지난 28일 철도인재기술원 대강당에서 기술혁신본부 직원 124명을 대상으로 '철도의 미래와 안전'을 주제로 워크숍을 열었다.

'철도의 미래와 안전' 주제 워크숍. 부산교통공사 제공

이번 행사는 최신 기술 동향과 산업재해 예방 정책을 공유하고, DX(Digital Transformation)와 AX(AI Transformation) 교차점에서 공사의 기술혁신 전략을 논의하는 자리였다.

워크숍은 △노동안전 종합대책 교육 △AI·데이터 전문가 특강 △지능형 검사 로봇 소개 △안전실천 결의식 순으로 진행됐다. 특히 철도 유지관리 현장에 도입될 경우 안전사고를 줄이고 작업 효율을 높일 것으로 기대되는 코워크 로봇(Co-Work Robot)이 실물로 공개돼 참석자들의 관심을 집중시켰다. 코워크 로봇은 작업자와 동일 공간에서 협력 작업을 수행하도록 설계된 첨단 장비다.

이병진 사장은 "공사는 이제 디지털 전환을 넘어 인공지능 전환을 핵심 과제로 삼고 철도 산업의 AX를 선도해야 한다"며 "이번 워크숍이 첨단기술 활용 방안을 함께 논의하고 아이디어를 구체화하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

부산교통공사는 2026년부터 AI 기반 사업을 본격 추진하며 도시철도 운영의 인공지능화를 가속할 계획이다. 구체적으로 △부산 2호선 신조전동차 VR 교육 시스템 구축 △AI 기반 스마트 환기설비 시스템 구축 △AI 기반 스마트 유지관리 체계 구축 등 총 6개의 AX 과제를 추진한다.





공사는 인공지능 전환을 통해 안전성을 높이고 시민에게 더욱 신뢰받는 도시철도를 구현한다는 방침이다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

