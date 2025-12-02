송병준 회장 "미래세대가 과감히 도전할 수 있는 벤처생태계 조성"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'대한민국 벤처 30주년 기념식' 개최

1세대부터 4세대 AI기업까지 한자리에

"지난 30년간 벤처기업은 위기 속에서도 길을 만들어온 대한민국의 혁신 주체이자 경제의 핵심 성장축이었다. 앞으로의 30년은 인공지능(AI), 딥테크, 바이오·우주 등 미래기술을 기반으로 글로벌 4대 강국을 넘어 세계 최강국으로 도약해야 한다."

송병준 벤처기업협회장은 2일 서울 강남구 그랜드 인터콘티넨탈 파르나스에서 열린 '대한민국 벤처 30주년 기념식'에서 "모든 세대의 벤처기업인들과 함께 세계 최고 혁신강국으로 도약하자"며 이같이 말했다.

송병준 벤처기업협회장이 2일 서울 강남구 그랜드 인터콘티넨탈 파르나스에서 열린 '대한민국 벤처 30주년 기념식'에서 환영사를 하고 있다. 벤처기업협회

AD

그는 "AI는 산업의 생산성과 국가경쟁력을 결정하는 핵심 기술로, 제3의 벤처붐은 AI 기반의 새로운 벤처시대를 여는 출발점이 될 것"이라며 "앞으로도 벤처기업의 성장을 지원하고 청년과 미래세대가 과감히 도전할 수 있는 생태계를 만들겠다"고 강조했다.

이날 기념식은 지난 30년간 벤처 생태계의 조성과 성장을 이끌어온 벤처기업인 및 유관기관 관계자에게 감사의 뜻을 전하고 향후 30년의 혁신 비전을 제시하기 위해 마련됐다. 현장에는 회원사·벤처기업인·스타트업·유관기관 등 1000여명이 참석했다.

현장에는 벤처 1세대(제조기반 B2B(기업 간 거래)기업)와 2~3세대(정보기술(IT)·인터넷·모바일 중심 B2C(기업·소비자 간 거래)) 그리고 벤처4세대(AI·반도체·딥테크 기반의 제조업)까지 세대를 잇는 창업가들이 모두 한자리에 모여 한국 벤처의 '과거-현재-미래'를 보여줬다.

협회 설립자이자 초대 회장인 고(故) 이민화 명예회장은 AI 복원 영상으로 등장해 "기술은 인간을 위한 따뜻한 혁신이어야 하며 벤처 정신은 도전과 개방의 DNA"라고 강조했다. 아울러 "이 시대가 다시 벤처를 부르고 있다"며 "혁신의 심장이 멈추지 않도록 다음 세대에게 길을 이어달라"고 당부했다.

이어진 '세대를 잇는 도전' 토크쇼는 벤처 1세대에서 4세대를 대표하는 창업가들이 한 무대에 올라 각자의 창업 시대와 산업 환경을 돌아봤다. 십여 명의 학계 연구진이 참여한 '벤처 30주년 연구보고'도 발표됐다. 대한민국 벤처생태계의 7대 성과와 함께 한·일 간 혁신생태계 비교하고, 향후 30년 대한민국이 나아가야 할 비전을 제안했다.

오후에는 ▲청년 창업가와 스타트업이 중심이 된 '벤처 온더블록' ▲벤처기업의 공개 피칭 프로그램 '쇼미더 벤처' ▲30세 이하 청년 창업가들의 토론 프로그램 '30UNDER30 썰전' 등이 이어졌다.





AD

협회는 벤처정책·벤처금융·창업 활성화 등 벤처 생태계 발전에 기여한 인물·단체를 대상으로 총 8개 분야, 153점의 공로상도 수여했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>