고양시, 건축행정건실화 평가 '대상' 수상 …건축행정 1등 도시로 우뚝

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

26개 정량지표·전문가 정성평가서 높은 점수

건축행정 혁신 선도

경기 고양특례시(시장 이동환)가 '2025년 건축행정건실화 평가'에서 명예 '대상' 기관으로 선정되는 영예를 안았다.

이동환 고양특례시장이 '2025년 건축행정건실화 평가'에서 명예 '대상' 기관으로 선정돼 수상하고 있다. 고양특례시 제공

AD

이는 2021년 대상 수상 이후 4년 만의 성과로, 고양시 건축행정의 우수성과 선도적 행정 역량을 다시 한번 입증한 결과다.

건축행정건실화 평가는 경기도 내 31개 시군을 대상으로 매년 시행되는 제도로, 건축 분야의 종합적 발전을 위해 정량지표 26개 분야와 정성평가를 포함한 전문가 객관평가 방식으로 운영된다. 평가를 통해 우수 시책을 발굴하고, 건축행정의 건실화 및 제도 개선을 유도하는 데 목적이 있다.

올해 평가에서 시는 건축행정 전반에 걸쳐 고르게 높은 점수를 받으며 우수성을 인정받았다.

특히 ▲건축물 입지의 적정성을 사전에 검토하는 절차 개선으로 건축 분야 우수 시책 적극 발굴 ▲건축공사장 전문가 합동점검을 통한 안전·품질관리 강화 ▲도정 주요 정책에 대한 적극적 참여 ▲직원 역량 강화를 위한 연찬회 및 지역 건축사와의 내실 있는 간담회 실시 등이 높은 평가를 받았다.

아울러 건축행정시스템(세움터)의 제도적·기술적 한계를 보완해 건축대지 특이이력 미관리, 지정도로 현행화 미흡 등과 같은 기존 문제를 개선함으로써 민원 편의 증진과 행정 효율성 제고에도 기여했다.

시는 이번 평가 성과를 바탕으로 건축행정의 내실을 한층 강화하고, 시민이 체감할 수 있는 건축서비스 제공을 위해 지속적으로 노력할 계획이다.





AD

이동환 고양시장은 "이번 대상 수상은 고양시 건축행정의 전문성과 신뢰성을 공식적으로 인정받은 결과"라며 "앞으로도 시민이 체감하는 건축행정 혁신을 지속하고, 민관 협력을 강화해 선진 건축문화 환경 조성에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>