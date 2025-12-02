구윤철 "치킨 조리 전 중량표시 의무화…설탕·커피 등 할당관세 연장"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경제관계장관회의 겸 물가관계장관회의

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 2일 "오는 15일부터 10대 치킨 브랜드의 조리 전 중량 표시를 의무화하겠다"고 밝혔다.

구 부총리는 이날 경제관계장관회의 겸 물가관계장관회의에서 "그동안 규제하지 않았던 치킨 외식 분야에도 중량표시제를 도입한다"며 이같이 말했다. 그는 "소비자단체와 협력해 가격과 중량 정보를 소비자에게 제공할 것"이라며 "내년 상반기까지는 자영업자 부담을 고려한 계도기간을 운영하겠다"고 했다.

그러면서 "가공식품 중 중량을 5% 넘게 감량하면서 소비자 고지를 하지 않을 경우 시정명령과 더불어 품목제조 중지 명령까지 부과하겠다"고 강조했다.

11월 소비자물가 2.4% 상승에 관해선 "작년 11월 낮았던 물가에 따른 기저효과와 상반기 집중 인상된 가공식품이 높은 수준을 유지하고 있는 점과 잦은 강우와 환율 상승 영향으로 농축수산물과 석유류 가격 상승 폭이 확대된 데 기인한다"고 설명했다.

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 2일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 경제관계장관회의 겸 물가관계장관회의에 참석, 소비자물가동향 관련 발언을 하고 있다. 2025.12.2 조용준 기자

구 부총리는 "물가 관리가 '민생 안정의 시작이자 끝'이라는 각오로 각별한 긴장감을 가지고 먹거리 물가 관리에 총력을 다하겠다"며 "주요 품목 가격안정을 위해 할당관세 등 가용 수단을 총동원하고, 시장 질서를 교란하는 불공정행위에는 엄정하게 대응하겠다"고 덧붙였다.

정부 대응 방향과 관련해 구 부총리는 "설탕, 커피 등 식품 원료 10종의 할당관세를 내년 말까지, 계란가공품 등 12종은 내년 6월까지 연장하겠다"고 밝혔다. 특히 "설탕은 할당관세 물량을 올해 10만t(톤)에서 내년 12만t으로 20% 확대해 시장 경쟁을 더욱 촉진하겠다"고 했다.

그는 또 "겉보리 등 사료원료 9종의 할당관세도 내년 말까지 연장해 농가 부담을 덜고 축산물 가격을 안정시키겠다"고 말했다.

장바구니 부담 완화 조치로는 "배추·무·감귤 등 주요 농산물 정부 가용물량 약 2만 톤을 내년 1월까지 공급하고, 한우·한돈을 최대 40% 할인 판매하겠다"고 말했다.





지역경제 활성화 전략도 언급했다. 구 부총리는 "올해 안에 국가해양생태공원 4개소를 최초 지정하겠다"며 "생태공원 지정 구역은 세계자연유산 등재를 목표로 훼손 서식지와 해양생물을 복원하고, 해양레저·생태탐방 등 생태관광 프로그램을 개발해 연간 1000만 명이 방문하는 지역 관광자원으로 육성하겠다"고 말했다.





세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr

