"제발 그러지 마세요" 스타벅스서 치킨에 소주 먹은 中 관광객들

외부음식 제한에도 매장서 소주·치킨 '버젓이'

경복궁·한라산 논란에 이어 또 비매너 논란

스타벅스가 외부 음식 반입과 취식을 전면 제한했음에도 최근 일부 중국인 관광객이 매장에서 치킨과 소주를 먹는 장면이 공개되며 논란이 일고 있다. 국내 관광지 곳곳에서 중국인 관광객이 무단 취식·대소변 등 비매너 행동을 보였다는 목격담이 이어지는 상황에서 또다시 관련 사례가 발생하면서 비판 여론이 확산하는 모양새다.

'스타벅스에서 소주와 치킨을 먹는 중국인들'이라는 제목으로 게시된 사진. 인스타그램

2일 온라인 커뮤니티 등에는 '스타벅스에서 소주·치킨 먹는 중국인들'이라는 제목과 함께 사진 한 장이 게시됐다. 해당 사진은 1일 오후 경기도 양평의 한 스타벅스 매장에서 촬영된 것으로 중국인 관광객들이 매장 음료와 함께 외부에서 가져온 치킨과 소주를 테이블에 올려놓고 취식하는 모습이 담겼다.

제보자는 "6~7명의 중국인이 스타벅스에서 소주와 치킨을 뜯어 먹으면서 얼굴이 벌게진 채 웃고 떠들었다"라고 당시 상황을 전했다.

해당 게시글이 퍼지자 온라인에서는 "보기 불쾌하다", "상식 이하다", "정말 매너가 없는 행동", "영업 방해 아니냐" 등 부정적인 반응이 이어졌다. 스타벅스 관계자는 "당시 매장이 넓고 고객들이 많아 확인하지 못했다"고 설명했다.

스타벅스의 외부 음식 제한 안내문. 연합뉴스

스타벅스 코리아는 지난 10월13일부터 전국 매장에서 외부 음식(푸드·음료) 취식을 제한하는 안내문을 게시했다. 기존에는 향이 강한 음식만 제한했으나 매장 내 떡볶이·도시락·주류 등을 먹는 사례가 잇따르며 다른 이용객 불편이 지속되자 정책을 강화한 것이다. 단 영유아 이유식은 예외적으로 허용된다.





한편 최근 온라인 커뮤니티를 중심으로 중국인 관광객의 비매너 행태가 잇따라 공유되며 논란이 계속되고 있다. 경복궁 돌담 아래와 한라산국립공원, 제주도 시내 등 인근에서 대·소변을 봤다는 목격담을 비롯해 무단 취식·소란 행위가 포착됐다는 제보가 이어지면서 민폐 관광객들로 인해 국내 관광지의 이용 질서가 훼손되고 있다는 지적이 나온다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

