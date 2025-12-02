'합천 춘란' 행운을 전하는 반려 식물로 새롭게 태어나

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

수려한 품격으로 태어난 합천의 선물



경남 합천군이 오랜 시간 정성과 의지를 쏟아온 합천 춘란 산업이 지역의 다양한 특산자원과 융복합되어 '행운을 전하는 반려 식물'로 새롭게 태어나고 있다.

지역 농가의 자발적인 참여와 민관의 협업, 그리고 행정의 지원이 맞물리며 합천 춘란은 단순한 화훼를 넘어 합천의 문화와 품격을 담은 새로운 선물산업으로 도약하고 있다.

춘란은 3만여 종의 난과식물 중 외떡잎식물 난초 목 난초과의 상록 여러해살이풀로, 매년 3~4월 꽃을 피워 봄을 알리는 우리 고유의 보춘화이다.

합천군,‘난인의 날 10주년 기념 2025 한국춘란 신아 전시회 기념 단체 사진

이 자생 난초를 원예 화한 합천 춘란은 단아한 잎과 고결한 선(線)으로 청렴과 절개의 상징으로 사랑받아왔으며, 합천군은 춘란의 가치를 산업으로 확장하기 위해 기반을 꾸준히 다져왔다.

그 결과 상반기 출시된 선물용 합천 춘란 500화분이 전량 완판되며 지역 화훼산업의 가능성을 알렸다. 현재 48개소의 군 지원 재배 농가와 100여 개의 난 실·관련 사업장, 300여 명의 종사자가 함께하며 생산·유통·판매가 자생적으로 순환되는 합천 형 난 산업 생태계를 구축하고 있다.

국비 사업 공모로 25년 3월 준공된 '합천 춘란 융복합 유통플랫폼'은 지역 농업의 새로운 유통·판촉 생태계를 이끄는 핵심 거점이다.

이 플랫폼은 전시, 포장, 유통, 판매 과정을 하나로 잇는 복합 공간으로 설계되었으며, 농업회사법인 합천유통을 중심으로 생산자와 지역 단체가 참여하는 개방형 유통체계를 구현하고 있다.

합천도예협회와 협업해 제작한 별쿵이 캐릭터 춘란 전용 화분도 큰 호응을 얻고 있으며, 다양한 형태의 춘란 전용 화분 출시도 계획 중이다.

군은 명절 직거래장터, 핑크 마켓, 합천 황토 한우 축제 등 다양한 행사에서 홍보부스를 운영하며 합천 춘란의 인지도를 높여왔다.

앞으로는 고향사랑기부제 답례품 등록과 관내 화원과의 협약을 통해 지역 내 판매 기반을 강화하고, 진주·창원을 비롯한 도내 주요 화원 입점을 확대해 시장을 넓혀갈 계획이다. 나아가 전국 단위의 선물용 반려 식물 시장으로 진출해 합천 춘란을 대한민국 대표 선물난으로 육성할 방침이다.

이러한 계획을 구체화하기 위해 합천군은 24일 농업기술센터에서 합천 춘란 유통·판매 활성화 간담회를 열어 생산자, 도매·소매 유통 주체, 관련 단체와 함께 실질적 유통개선 방안을 논의했다.

간담회에서는 생산?도매?소매 연계 협력체계 강화, 합천유통 내 상설 전시·판매공간 운영, 관내 15개 화원을 중심으로 한 우선 판매 기반 마련 등이 협의가 이뤄졌다.





이동률 농업기술센터 소장은 "합천 춘란은 치유와 반려의 가치를 담은 존재"라며 "매난국죽(梅蘭菊竹) 사군자의 고결한 정신을 이어, 수년간 쌓여온 작은 성과들이 결국 합천의 새로운 특산자원으로 자리매김할 것으로 기대한다. 합천 춘란의 비상은 이제부터 시작"이라고 강조했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

