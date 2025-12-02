거창군, 동계종택 '열린 문화한마당' 행사 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동계 정온 선생의 삶과 철학 직접 경험

경남 무형유산 일소리와 판소리 청취 기회

경남 거창군은 동계 종택에서 열린 「문화한마당」 행사를 성황리에 마쳤다고 2일 밝혔다.

이번 행사는 거창군민과 외국인을 대상으로 진행됐으며, 참가자들은 동계 정온 선생의 삶과 철학을 직접 경험하고 경남 무형유산 일소리와 판소리를 즐기는 기회를 가졌다.

한국문화유산활용진흥원이 주관한 이번 행사에서는, 동계 종택의 역사적 가치를 재조명하며 다양한 전통 의례와 문화를 체험하는 프로그램이 진행됐다.

참가자들은 종택에 도착해 종손과 종부께 인사를 시작으로, 경남 무형유산 거창 일소리와 판소리 공연을 관람하고 사당 인사, 전통 입학례, 교재 엮기(오침안정법) 등의 체험을 진행했다.

거창군 동계종택 '열린 문화한마당' 판소리 공연 현장 사진

특히 경남 무형유산이자 거창을 대표하는 전통문화인 '일소리 공연'이 진행되어 큰 호응을 얻었다.

현장에서 울려 퍼진 힘찬 노동요와 퍼포먼스는 참가자들에게 지역 고유의 공동체 문화와 삶의 정신을 생생하게 전달하며 현장의 분위기를 한층 고조시켰다.

또한, '동계 정온 선생 선양을 위한 창작 판소리'가 새롭게 선보이며 많은 관심을 끌었다. 동계 선생의 의리 정신과 생애를 현대적인 감각으로 재해석한 이번 창작 판소리는 전통 판소리 형식 속에 극적 구성으로 관람객들에게 깊은 울림을 주었다.

참가자들은 "동계 선생의 정신을 예술로 느낄 수 있는 특별한 시간이었다"며 호평했다.

김숙희 대표는 "동계 정온 선생의 정신과 동계 종택의 문화유산을 다양한 방식으로 공유할 수 있어 기쁘다"며 "앞으로도 지역사회가 함께하는 문화유산 프로그램을 지속해서 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.





군 관계자는 "지역의 소중한 문화유산을 기반으로 다양한 체험 행사를 꾸준히 마련하고 있다"며 "이러한 활동을 통해 주민들에게 더 많은 문화 향유 기회를 제공하고, 지역 관광 활성화에도 도움이 되도록 지속해서 노력하겠다"고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

