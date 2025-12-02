사천시, 도시기본계획 및 도시관리계획 수립 용역 착수 보고회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남 사천시는 시청에서 '2040년 사천 도시기본계획 및 2035년 도시관리계획 재정비 수립 용역' 착수보고회를 개최했다고 2일 밝혔다.

이번 용역은 제5차 국토종합계획(2020~2040) 및 제4차 2040 경상남도 종합계획 등 상위계획에 따라 사천 도시기본계획의 재수립이 필요하며 용역을 통해 사천시의 장기 발전 방향을 구체화하고 우주항공복합도시 개발 추진 등 변화된 개발 여건을 반영하기 위해 사천시 전역을 대상으로 총 36개월간 과업을 수행할 예정이다.

'2040년 사천 도시기본계획 및 2035년 도시관리계획 재정비 수립 용역' 착수보고회 진행 현장 사진

시는 이번 도시기본계획을 수립하면서 기존의 인구감소와 고령화에 대응하기 위한 인구 증가 전제 방식에서 탈피하여 저출산 · 고령화, 기후 위기 대응과 더불어 사천시 정책현안 중심으로 전략적 계획을 수립해 미래 변화에 선제적으로 대응한다는 방침이다.

또한, 계획수립 과정에서 '주민계획단'을 운영해 도시계획 전문가, 기업체, 시민 등이 참여하는 다양한 의견 수렴 절차를 거쳐 사천시 미래상 및 부문별 발전 방향을 기본계획에 적극적으로 반영한다는 입장이다.





시 관계자는 "이번 용역으로 상위 국토계획에 부합하고 다양한 도시여건 변화에 탄력적으로 대응하며, 정책사업의 원활한 사업추진을 도모하여 우주항공복합도시로서 사천시의 경쟁력을 강화하고 지속 가능한 미래를 만들어 가겠다"고 밝혔다





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

