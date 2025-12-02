[날씨]1도 안팎 기온…쌀쌀한 출근길

화요일인 2일 북쪽에서 찬 공기가 남하하면서 전국 대부분 지역의 기온이 평년보다 낮겠다.
기상청에 따르면 주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 1.9도, 인천 1.5도, 수원 2.8도, 춘천 -1.6도, 강릉 5.6도, 청주 2.5도, 대전 1.3도, 전주 2.4도, 광주 3.8도, 제주 9.7도, 대구 5.0도, 부산 7.2도, 울산 5.0도, 창원 6.3도 등이다. 낮 최고 기온은 2∼13도로 예보됐다.
밤부터 충남 서해안·충남권 북부 내륙, 전북 서해안·남부 내륙, 제주도에 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠다. 예상 적설량은 충남 서해안과 전남 북부 서해안이 3∼8㎝, 전남 서해안과 전북 남부 내륙이 1∼5㎝, 세종·충남 북부 내륙 1㎝ 안팎, 제주도 산지 3∼10㎝ 등이다. 예상 강수량은 충남 서해안, 전북 서해안, 광주·전남 서해안, 전남 중부 내륙 5㎜ 안팎, 제주도 5∼10㎜, 세종·충남 북부 내륙 1㎜ 안팎 등이다.
바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼2.5ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼4.0ｍ, 서해·남해 1.0∼3.0ｍ다.
임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
