[날씨]1도 안팎 기온…쌀쌀한 출근길

화요일인 2일 북쪽에서 찬 공기가 남하하면서 전국 대부분 지역의 기온이 평년보다 낮겠다.

서울 종로구 광화문광장 인근에서 두꺼운 외투를 입은 시민이 발걸음을 재촉하고 있다. 연합뉴스

기상청에 따르면 주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 1.9도, 인천 1.5도, 수원 2.8도, 춘천 -1.6도, 강릉 5.6도, 청주 2.5도, 대전 1.3도, 전주 2.4도, 광주 3.8도, 제주 9.7도, 대구 5.0도, 부산 7.2도, 울산 5.0도, 창원 6.3도 등이다. 낮 최고 기온은 2∼13도로 예보됐다.

밤부터 충남 서해안·충남권 북부 내륙, 전북 서해안·남부 내륙, 제주도에 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠다. 예상 적설량은 충남 서해안과 전남 북부 서해안이 3∼8㎝, 전남 서해안과 전북 남부 내륙이 1∼5㎝, 세종·충남 북부 내륙 1㎝ 안팎, 제주도 산지 3∼10㎝ 등이다. 예상 강수량은 충남 서해안, 전북 서해안, 광주·전남 서해안, 전남 중부 내륙 5㎜ 안팎, 제주도 5∼10㎜, 세종·충남 북부 내륙 1㎜ 안팎 등이다.





바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼2.5ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼4.0ｍ, 서해·남해 1.0∼3.0ｍ다.





